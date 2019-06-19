Будущий сквер перед гостиницей «Турист» огородили забором

На площадке между гостиницей «Турист» и входом в метро начали ставить забор — после реконструкции долгостроя на огороженной территории будет сквер и подземная парковка.



«Согласовали в ГУБО, метрополитене, в мэрии. Ограждение нужно для того, чтобы, когда начнутся основные работы, можно было разобрать наш железобетонный забор, который уже стоит, — рассказал НГС директор компании "Турсиб", которой принадлежит здание, Пётр Разгоняев. — Перед высоткой будет строительство подземной парковки на нашей территории».