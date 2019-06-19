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Будущий сквер перед гостиницей «Турист» огородили забором

Перед зданием построят подземную парковку

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Со здания гостиницы «Турист» сняли стеновые панели 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

На площадке между гостиницей «Турист» и входом в метро начали ставить забор — после реконструкции долгостроя на огороженной территории будет сквер и подземная парковка.

«Согласовали в ГУБО, метрополитене, в мэрии. Ограждение нужно для того, чтобы, когда начнутся основные работы, можно было разобрать наш железобетонный забор, который уже стоит, — рассказал НГС директор компании "Турсиб", которой принадлежит здание, Пётр Разгоняев. — Перед высоткой будет строительство подземной парковки на нашей территории».

По его словам, примерно через две недели здесь будет двухметровый забор из металлического профиля зелёного цвета с двумя заездами: со стороны Титова и со стороны Ватутина. 

Фото гостиницы: слева — в 2018 году, справа — так она выглядит сегодня

Фото 1: Из архива НГС
Фото 2: Густаво Зырянов

В июне строители планируют закончить все подготовительные работы, чтобы приступить к основному этапу реконструкции гостиницы. «Помимо того, что мы сняли эти стеновые панели ограждающие, заканчиваем ремонтно-восстановительные работы по отдельным узлам», — уточнил Разгоняев.

Судьба долгостроя на площади Маркса оставалась туманной десятилетиями. Два года назад мэр говорил, что здание нужно сносить, так как оно портит вид города. Но в прошлом году появился инвестор, который решил оживить замершее на годы здание и превратить его в современный отель. По проекту здание вырастет на несколько этажей. Помимо номеров, в гостинице «Турист» будет большой конгресс-холл для проведения мероприятий. 

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ТЕГИ

Гостиница Туриствход в метрозабор

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
19 июн 2019 в 17:24

Площадь Маркса уже ничем не исправить ....