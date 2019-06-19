Будущий сквер перед гостиницей «Турист» огородили забором

Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
6 мая 2019
Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Со здания гостиницы «Турист» сняли стеновые панели
Фото: Густаво Зырянов / НГС
На площадке между гостиницей «Турист» и входом в метро начали ставить забор — после реконструкции долгостроя на огороженной территории будет сквер и подземная парковка.
«Согласовали в ГУБО, метрополитене, в мэрии. Ограждение нужно для того, чтобы, когда начнутся основные работы, можно было разобрать наш железобетонный забор, который уже стоит, — рассказал НГС директор компании "Турсиб", которой принадлежит здание, Пётр Разгоняев. — Перед высоткой будет строительство подземной парковки на нашей территории».
По его словам, примерно через две недели здесь будет двухметровый забор из металлического профиля зелёного цвета с двумя заездами: со стороны Титова и со стороны Ватутина.
В июне строители планируют закончить все подготовительные работы, чтобы приступить к основному этапу реконструкции гостиницы. «Помимо того, что мы сняли эти стеновые панели ограждающие, заканчиваем ремонтно-восстановительные работы по отдельным узлам», — уточнил Разгоняев.