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Криминал
Похищение Елены Рухляды

В Новосибирске пропала известная бегунья. Друзья заявили, что ее похитил бывший муж

Об исчезновении девушки заявила ее подруга — в Сети появилась ориентировка на похитителя

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В ориентировке утверждается, что сибиряк с помощью насилия, опасного для здоровья, похитил её автомобиль

Фото: из архива НГС

Полиция разослала ориентировку о поиске бывшего мужа известной Новосибирской бегуньи Елены Рухляды Ярослава Фокина — в ориентировке утверждается, что сибиряк с помощью насилия, опасного для здоровья, похитил её автомобиль. Бегунья после этого пропала.

Об этом корреспонденту НГС рассказала подруга бегуньи, жительница Новосибирска Вера Колечкина. Сейчас подруга попросила помощи в поисках пропавшей — она сообщила, что автомобиль обнаружили в лесу под Новосибирском.

«В этой истории три лица: Лена; по всей видимости, её парень [Максим]; есть бывший муж, с которым у неё нет отношений уже года полтора. Он омоновец. Он и ранее её избивал, она у меня проживала. Он вломился к ней в квартиру, значит, каким образом — я не знаю», — коротко рассказала подруга.

НГС запускает онлайн-трансляцию, в которой будет сообщать о том, как движутся поиски пропавшей бегуньи.

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КОММЕНТАРИИ (49)

АК!
19 июн 2019 в 16:36

ну это тот самый случай " вот он мой альвач, люблю его хочу от него детей."

та самая фигня, когда женщина (вернее ее биологическая прошивка) выибрает сильного, агрессивного злого мужчину-психопата, социопата, алкаша, зэка юывшего или... веронятно будущего.
именно в таких женщины и влююляются и потом - терпят и побои и наилие и отношение как домашнему животному или мебели.

а умных, воспитанныхдобрых нителлигентных великодушных мужчин женщина не любит - эти качества она за сильнце качества мужчины не воспринимает

она как и миллионы лет назад выбирает силу и злобу - те качества кторые обеспечивани выживание вида.

с тех про мир изменился очень сильно, а древняя привычка, как говорится осталась.

женщина - это эволюция которой не было

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ЛО///Ь
19 июн 2019 в 16:29

Она бегунья, к тому же известная. Значит выберит момент и убежит.

Анонимус
19 июн 2019 в 16:29

- Владимир Владимирович, что случилось с известной новосибирской бегуньей?
- Она убежала...