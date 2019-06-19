В Новосибирске пропала известная бегунья. Друзья заявили, что ее похитил бывший муж

Полиция разослала ориентировку о поиске бывшего мужа известной Новосибирской бегуньи Елены Рухляды Ярослава Фокина — в ориентировке утверждается, что сибиряк с помощью насилия, опасного для здоровья, похитил её автомобиль. Бегунья после этого пропала.
Об этом корреспонденту НГС рассказала подруга бегуньи, жительница Новосибирска Вера Колечкина. Сейчас подруга попросила помощи в поисках пропавшей — она сообщила, что автомобиль обнаружили в лесу под Новосибирском.
«В этой истории три лица: Лена; по всей видимости, её парень [Максим]; есть бывший муж, с которым у неё нет отношений уже года полтора. Он омоновец. Он и ранее её избивал, она у меня проживала. Он вломился к ней в квартиру, значит, каким образом — я не знаю», — коротко рассказала подруга.