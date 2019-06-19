В Новосибирске пропала известная бегунья. Друзья заявили, что ее похитил бывший муж

Полиция разослала ориентировку о поиске бывшего мужа известной Новосибирской бегуньи Елены Рухляды Ярослава Фокина — в ориентировке утверждается, что сибиряк с помощью насилия, опасного для здоровья, похитил её автомобиль. Бегунья после этого пропала.

Об этом корреспонденту НГС рассказала подруга бегуньи, жительница Новосибирска Вера Колечкина. Сейчас подруга попросила помощи в поисках пропавшей — она сообщила, что автомобиль обнаружили в лесу под Новосибирском.