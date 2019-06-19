«В вашем подъезде очаг инфекции»: жителей дома на МЖК перепугали объявлениями о менингококке

Жители дома № 41/5 на улице Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска нашли в дверях распечатанные сообщения об очаге менингококковой инфекции в их подъезде — в поликлинике № 2 заверили, что такие листовки не распространяли.

Фотографию объявления, найденного сегодня в дверях квартиры, редакции НГС предоставила жительница дома.

По её словам, объявление обнаружил муж, а соседи рассказали, что видели людей в медицинских масках, которые распространяли листовки в подъезде. «Мы не знаем, производилась ли санация подъезда, ничего не знаем ещё. <…> Я позвонила лечащему доктору — педиатру своего ребёнка (мы в частную клинику ходим), она сходу сказала: <…> "Мы в курсе, что именно на МЖК, на Плющихинском сейчас такая история". <…> Я почитала, что это очень опасно, два пути передачи [менингококковой инфекции] — воздушно-капельный и фекально-оральный. <…>

Мы просто сегодня затариваемся масками и, собственно, перчатками медицинскими, только в таком образе будем выходить [из квартиры], потому что карантин данного заболевания составляет не менее семи дней. То есть это очень опасная штука. И когда выявлена, мы тоже не знаем, <…> никто не сообщает. Это, я так понимаю, конфиденциальная информация — кто конкретно принёс это "чудо"», — рассказала жительница дома.

В распечатанном объявлении говорится о том, что для вакцинации и назначения антибиотиков жильцы должны обратиться в поликлинику № 2 по адресу: Лазурная, 20/1.

В свою очередь Маргарита Скоблякова — заведующая вторым поликлиническим отделением, которое работает по этому адресу, — сообщила корреспонденту НГС, что работники поликлиники листовки не распространяют. За подробной информацией она порекомендовала обращаться в министерство здравоохранения Новосибирской области и в Роспотребнадзор.

Корреспондент НГС направила в оба ведомства официальные запросы с просьбой уточнить, действительно ли в первом подъезде дома № 41/5 на улице Высоцкого находится очаг менингококковой инфекции и сколько человек заражены.

