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Здоровье
Вспышка менингококка
Подробности

«В вашем подъезде очаг инфекции»: жителей дома на МЖК перепугали объявлениями о менингококке

Листовки с просьбой прийти в поликлинику нашли в дверях — в больнице заявили, что это не они

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Авторы объявления позвали жильцов подъезда в поликлинику для вакцинации и назначения антибиотиков

Фото: предоставлено читательницей НГС, Ольга Бурлакова / НГС

Жители дома № 41/5 на улице Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска нашли в дверях распечатанные сообщения об очаге менингококковой инфекции в их подъезде — в поликлинике № 2 заверили, что такие листовки не распространяли.

Фотографию объявления, найденного сегодня в дверях квартиры, редакции НГС предоставила жительница дома.

По её словам, объявление обнаружил муж, а соседи рассказали, что видели людей в медицинских масках, которые распространяли листовки в подъезде.

«Мы не знаем, производилась ли санация подъезда, ничего не знаем ещё. <…> Я позвонила лечащему доктору — педиатру своего ребёнка (мы в частную клинику ходим), она сходу сказала: <…> "Мы в курсе, что именно на МЖК, на Плющихинском сейчас такая история". <…> Я почитала, что это очень опасно, два пути передачи [менингококковой инфекции] — воздушно-капельный и фекально-оральный. <…> 

Мы просто сегодня затариваемся масками и, собственно, перчатками медицинскими, только в таком образе будем выходить [из квартиры], 

потому что карантин данного заболевания составляет не менее семи дней. То есть это очень опасная штука. И когда выявлена, мы тоже не знаем, <…> никто не сообщает. Это, я так понимаю, конфиденциальная информация — кто конкретно принёс это "чудо"», — рассказала жительница дома.

В распечатанном объявлении говорится о том, что для вакцинации и назначения антибиотиков жильцы должны обратиться в поликлинику № 2 по адресу: Лазурная, 20/1.

В свою очередь Маргарита Скоблякова — заведующая вторым поликлиническим отделением, которое работает по этому адресу, — сообщила корреспонденту НГС, что работники поликлиники листовки не распространяют. За подробной информацией она порекомендовала обращаться в министерство здравоохранения Новосибирской области и в Роспотребнадзор.

Корреспондент НГС направила в оба ведомства официальные запросы с просьбой уточнить, действительно ли в первом подъезде дома № 41/5 на улице Высоцкого находится очаг менингококковой инфекции и сколько человек заражены.

Ранее глава областного Минздрава Константин Хальзов сообщил о том, что в период с 30 мая по 9 июня врачи зарегистрировали в Новосибирске 25 случаев менингококковой инфекции. В основном заболевшие живут в Октябрьском и Дзержинском районах. А участковый врач-терапевт с 20-летним стажем рассказала НГС, как распознать менингит и не допустить его развития.

Также на выходных НГС рассказывал о смерти сотрудницы новосибирского детского сада — сначала у неё были симптомы, указывающие на менингококковую инфекцию. Позже этот диагноз не подтвердился. Тем не менее воспитанников детсада решили привить.

При этом в понедельник, 17 июня, стало известно о новых случаях заболевания менингококковой инфекцией в регионе. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

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Bream
19 июн 2019 в 17:06

- Товарищ, вы отравлены газом! - радостно повторил санитар. - - Вы попали в отравленную зону. Видите, газовая бомба. На мостовой действительно лежал ящичек, из которого поспешно выбирался густой дым. ... - Кроме того, товарищ, вы ранены осколком в руку. Не сердитесь, товарищ! Будьте сознательны! Вы же знаете, что идут маневры. Сейчас мы вас перевяжем и отнесем в газоубежище. (с)

мальчиш - плохиш
19 июн 2019 в 17:04

дыма без огня не бывает, надо подождать - будут ли из этого подъезда люди заболевать или нет, тогда уже точно будем знать очаг инфекции

аае
19 июн 2019 в 16:57

Костюм химзащиты надежней масок с перчатками!