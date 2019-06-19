19 июня среда
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 6/10
usd 64.34
eur 72.23
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 6/10
usd 64.34
eur 72.23
Работа

Больше полутора тысяч новосибирцев остались без зарплаты

В Новосибирской области резко — в четыре раза — выросли долги по зарплате

Поделиться

334
4 Обсудить

Все новости

Все новости

Без денег остались более 1,6 тысячи новосибирцев 

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирской области резко выросли долги по зарплате — в сумме они перевалили за 70 миллионов рублей.

По данным Новосибирскстата, на 1 июня общий долг по зарплатам в области составил 70,2 миллиона рублей. Деньги не выдали 1676 работникам — в среднем на каждого приходится по 42 тысячи рублей долга, подсчитали статистики. 14,1 миллиона рублей долга — это зарплата, которую задержали сотрудникам, уволенным ещё в прошлом году и ранее. Статистики посчитали просрочки только в тех компаниях, которые сообщили о них.

Долги по зарплате в регионе резко выросли за последний год. 

По данным Новосибирскстата, 1 июня 2018 года они составляли всего 17 миллионов рублей — примерно в четыре раза меньше. А два года назад общий долг достигал почти 120 миллионов. 

Самые крупные должники — обрабатывающие организации ХК ОАО «Новосибирский электровакуумный завод — Союз», её дочерняя компания «НЭВЗ-Керамикс», Посевнинский завод спецтехники, а также Байкальская строительная компания и «Экспериментальное сельское хозяйство СО РАН». На долю этих организаций пришлось 86% всех долгов. 

В областной трудовой инспекции Новосибирской области корреспонденту подтвердили, что долги по зарплатам в регионе выросли. По данным реестра недобросовестных работодателей, который опубликовали на сайте ведомства, большие долги по зарплате наблюдают также у АО «БСК», «Ордынской МТС», МУП «Теплосервис» и в некоторых других компаниях. В пресс-службе ведомства добавили, что если работникам не выплачивают зарплату больше месяца, нужно обратиться в трудовую инспекцию с заявлением, параллельное можно направить в прокуратуру. 

Недавно новосибирцев спросили о том, не хотели бы они перейти на четырехдневную рабочую неделю — против оказался только каждый десятый.

По теме

ТЕКСТ

Кирилл Шматков

ТЕГИ

зарплатадолгНовосибирскстат

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (4)

лена путина
19 июн 2019 в 17:44

и чем занимаются проверяющие органы?