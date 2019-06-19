Больше полутора тысяч новосибирцев остались без зарплаты

По данным Новосибирскстата, на 1 июня общий долг по зарплатам в области составил 70,2 миллиона рублей. Деньги не выдали 1676 работникам — в среднем на каждого приходится по 42 тысячи рублей долга, подсчитали статистики. 14,1 миллиона рублей долга — это зарплата, которую задержали сотрудникам, уволенным ещё в прошлом году и ранее. Статистики посчитали просрочки только в тех компаниях, которые сообщили о них.

В Новосибирской области резко выросли долги по зарплате — в сумме они перевалили за 70 миллионов рублей.

Долги по зарплате в регионе резко выросли за последний год.

По данным Новосибирскстата, 1 июня 2018 года они составляли всего 17 миллионов рублей — примерно в четыре раза меньше. А два года назад общий долг достигал почти 120 миллионов.

Самые крупные должники — обрабатывающие организации ХК ОАО «Новосибирский электровакуумный завод — Союз», её дочерняя компания «НЭВЗ-Керамикс», Посевнинский завод спецтехники, а также Байкальская строительная компания и «Экспериментальное сельское хозяйство СО РАН». На долю этих организаций пришлось 86% всех долгов.

В областной трудовой инспекции Новосибирской области корреспонденту подтвердили, что долги по зарплатам в регионе выросли. По данным реестра недобросовестных работодателей, который опубликовали на сайте ведомства, большие долги по зарплате наблюдают также у АО «БСК», «Ордынской МТС», МУП «Теплосервис» и в некоторых других компаниях. В пресс-службе ведомства добавили, что если работникам не выплачивают зарплату больше месяца, нужно обратиться в трудовую инспекцию с заявлением, параллельное можно направить в прокуратуру.