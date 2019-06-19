Краеведческий музей приобрёл чучело позитивного кабана и столетний столик

Сегодня Новосибирский государственный краеведческий музей сообщил о том, что приобрёл два новых экспоната — большое чучело кабана и 105-летний столик, принадлежавший управляющему медеплавильного завода.
Информацию об этом разместил у себя на странице в Facebook директор музея Андрей Шаповалов. Как сообщил Шаповалов корреспонденту НГС, обе находки было сложно заполучить. Так, например, на то, чтобы найти и купить чучело кабана, ушло 2 года.
«У нас выставка всех животных Новосибирской области. И у нас был маленький кабан, а теперь у нас есть гигантский кабан. Сделать чучело кабана почти труднее всего, потому что кабан всегда вонючий. Из ноябрьского кабана можно сделать чучело. Мы специально договаривались с производителем, заранее заказывали», — объяснил Андрей Шаповалов.
А столик в музей передали родственники последнего управляющего Сузунским медеплавильным заводом.
«Завод уже схлопывался, шёл к закрытию, и последний управляющий как раз его закрывал. Он раздавал последнее имущество, вывозил последние материалы, закрывал и уезжал. Он закрыл эту контору, взял свои вещи, мебель и вот этот стол и уехал к себе в Барнаул», — описывает то, как стол покинул здание завода, Андрей Шаповалов.
По словам директора музея, ему удалось найти родственников управляющего и написать им, пригласив на экскурсию в музей.
«Они всё увидели и, когда поняли, как это круто, предложили нам взять столик. Их страшно всё впечатлило. <...> [НГС: будет ли столик реставрироваться?] Да, полироваться, краситься. Со столиком всё непросто. Он был-то не новым. Там есть доделки. Например, одна деталь прекрасно подходит, но она сто процентов не от этого стола. Он чинился в 20-е годы. Мы приведём его в порядок и экспонировать будем. Это история про то, как стол спустя 105 лет вернулся в то здание, из которого он был вывезен», — отмечает Шаповалов.