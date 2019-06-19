Краеведческий музей приобрёл чучело позитивного кабана и столетний столик

Сегодня Новосибирский государственный краеведческий музей сообщил о том, что приобрёл два новых экспоната — большое чучело кабана и 105-летний столик, принадлежавший управляющему медеплавильного завода.

Информацию об этом разместил у себя на странице в Facebook директор музея Андрей Шаповалов. Как сообщил Шаповалов корреспонденту НГС, обе находки было сложно заполучить. Так, например, на то, чтобы найти и купить чучело кабана, ушло 2 года.

«У нас выставка всех животных Новосибирской области. И у нас был маленький кабан, а теперь у нас есть гигантский кабан. Сделать чучело кабана почти труднее всего, потому что кабан всегда вонючий. Из ноябрьского кабана можно сделать чучело. Мы специально договаривались с производителем, заранее заказывали», — объяснил Андрей Шаповалов.