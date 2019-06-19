Мэрию заставили платить по 10 тысяч в день жильцам опасного дома. Уже 2 года она судится и не платит

Жители дома на улице Портовой, 2 уже несколько лет пытаются доказать, что жить в доме на берегу Яринского затона небезопасно — у здания отсутствует подпорная стена, армированные пояса, а фундамент сделан с нарушениями. Дом строила компания, принадлежащая мэрии Новосибирска.

Верховный Суд отказался рассматривать кассационную жалобу мэрии на решение Арбитражного суда о ежедневных выплатах жильцам аварийного дома в Ленинском районе — все предыдущие инстанции встали на сторону жителей и обязали чиновников платить ТСЖ дома по 10 тысяч рублей в день.

Информация об этом появилась в базе «Электронное правосудие». Как рассказал корреспонденту НГС председатель ТСЖ «Прибрежный» (организация, которая управляет домом на Портовой, 2. — Прим. ред.) Дмитрий Архипов, жильцы рассчитывали, что Верховный Суд встанет на их сторону.

«Когда мы обращались в Арбитражный суд на предмет взыскания, мы ориентировались на разъяснение Верховного Суда по похожему делу [в пользу жильцов].

Поэтому <...> у Верховного Суда нет оснований противоречить самому себе», — говорит Архипов.

По словам Архипова, власти так и не заплатили жильцам по судебному решению, так как судебные приставы потеряли исполнительный лист, по которому должны взыскивать ежедневные выплаты.

Кроме того, он рассказал, что власти ещё ни разу не платили жильцам по судебному решению. Сейчас, по данным Дмитрия Архипова, судебные приставы получают новый исполнительный лист, по которому будут взыскивать ежедневные выплаты в пользу жильцов.

Разбирательство жильцов с мэрией началось ещё в 2017 году. Тогда же Арбитраж решил удовлетворить иск жильцов, обязав мэрию до декабря 2017 года отремонтировать здание за счёт МКУ и департамента энергетики и ЖКХ мэрии.