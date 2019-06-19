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Город

Мэрию заставили платить по 10 тысяч в день жильцам опасного дома. Уже 2 года она судится и не платит

Чиновники не платят жильцам, потому что приставы потеряли исполнительный лист

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Все предыдущие инстанции встали на сторону жителей и обязали чиновников платить ТСЖ дома по 10 тысяч рублей в день

Фото: предоставил Дмитрий Архипов

Верховный Суд отказался рассматривать кассационную жалобу мэрии на решение Арбитражного суда о ежедневных выплатах жильцам аварийного дома в Ленинском районе — все предыдущие инстанции встали на сторону жителей и обязали чиновников платить ТСЖ дома по 10 тысяч рублей в день.

Жители дома на улице Портовой, 2 уже несколько лет пытаются доказать, что жить в доме на берегу Яринского затона небезопасно — у здания отсутствует подпорная стена, армированные пояса, а фундамент сделан с нарушениями. Дом строила компания, принадлежащая мэрии Новосибирска. 

Информация об этом появилась в базе «Электронное правосудие». Как рассказал корреспонденту НГС председатель ТСЖ «Прибрежный» (организация, которая управляет домом на Портовой, 2. — Прим. ред.) Дмитрий Архипов, жильцы рассчитывали, что Верховный Суд встанет на их сторону. 

«Когда мы обращались в Арбитражный суд на предмет взыскания, мы ориентировались на разъяснение Верховного Суда по похожему делу [в пользу жильцов]. 

Поэтому <...> у Верховного Суда нет оснований противоречить самому себе», — говорит Архипов.

По словам Архипова, власти так и не заплатили жильцам по судебному решению, так как судебные приставы потеряли исполнительный лист, по которому должны взыскивать ежедневные выплаты.

Кроме того, он рассказал, что власти ещё ни разу не платили жильцам по судебному решению. Сейчас, по данным Дмитрия Архипова, судебные приставы получают новый исполнительный лист, по которому будут взыскивать ежедневные выплаты в пользу жильцов. 

Разбирательство жильцов с мэрией началось ещё в 2017 году. Тогда же Арбитраж решил удовлетворить иск жильцов, обязав мэрию до декабря 2017 года отремонтировать здание за счёт МКУ и департамента энергетики и ЖКХ мэрии.

Однако мэрия попыталась затянуть процесс, уверяя, что решение суда нелогично, так как суд поставил невыполнимые сроки для проведения ремонта. Она попыталась оспорить решение в Кассационном суде, а затем и в Верховном.

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Верховный Суджильцыопасный дом

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КОММЕНТАРИИ (32)

Точняк
19 июн 2019 в 16:05

Приставы потеряли исполнительный лист...
Ну так это же с мэрии взыскивать...
А какие чудеса изобретательности они проявляют( кстати давно что то о их подвигах не пишут) когда нужно взыскать с простого гражданина...
И с гайцами ловят и на таможне тормозят и в шкафу находят и из под кровати вытаскивают и никогда при этом исполнительный лист не теряют..
Странно как то!!!

ЧуК
19 июн 2019 в 15:54

а соответствует ли своей должности тот судебный пристав, который "потерял" исполнительный лист? что по этому поводу думает прокуратура?

Заноза
19 июн 2019 в 16:08

Давно пора на мэрию найти управу, а то последнюю совесть окончательно потеряли.