20 июня четверг
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 63.98
eur 71.64
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 63.98
eur 71.64
Еда

Владельцы Drovamuka откроют на Ленина кафе с римской пиццей имени известной актрисы

Закрывшийся здесь фастфуд «Слово плову» не проработал и года

Поделиться

3 273
12 Обсудить

Все новости

Все новости

Новое заведение должно начать работать уже к концу недели

Фото: Стас Соколов / НГС

На месте закрытого в начале этого года среднеазиатского фастфуда «Слово плову» уже к началу будущей недели должно открыться заведение под названием «У Белуччи круче». Вместо мантов и плова здесь будут кормить римской пиццей.

Работы в помещении бывшего «Слова плову» начались еще в понедельник, а вчера над входом появилась новая вывеска. Как выяснил НГС, новое заведение откроют владельцы концепции Drovamuka (в Новосибирске работает два ресторана под таким названием).

Директор по маркетингу Drovamuka Наталья Куницкая рассказала, что основным блюдом нового заведения станет так называемая «римская пицца» — тесто для неё выдерживается много часов и при выпекании становится легким и воздушным.

Заведение планируется сделать более доступным, чем Drovamuka. Цены на пиццу в «У Белуччи» будут начинаться со 180 рублей за «Маргариту» стандартного размера. Бокал вина можно будет здесь заказать за 100 рублей. Кроме того, в меню заведения будет паста собственного изготовления.

Начать работать новое заведение должно уже в конце этой — в начале следующей недели.

Подобного рода замена концепции не редкость в новосибирском ресторанном бизнесе. Сама Drovamuka на Красном проспекте в её нынешнем виде появилась в ходе двойной замены. Сначала владельцы открыли небольшое кафе под таким названием на месте принадлежавшей им же кофейни «Шансонье». Затем площадь Drovamuka была в несколько раз увеличена, когда заведению передали помещение соседнего бара Kraft. А совсем недавно — в минувшие выходные — на месте ресторана Salt заработала греческая таверна Sirtaki.

По теме

ТЕКСТ

Стас Соколов

ТЕГИ

пиццаDrovamuka

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (12)

Фото пользователя
Ржака
20 июн 2019 в 07:35

Не зря желал скорейшего закрытия... И этому тоже желаю...

ЫЫЫ
20 июн 2019 в 07:40

Моника в курсе?

Роман (СуперТуз)
20 июн 2019 в 07:36

Новое кафе - это всегда хорошо. Понятно что беднота опять будет злорадствовать и хвастаться картошкой дома, но это их участь %)