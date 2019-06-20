Владельцы Drovamuka откроют на Ленина кафе с римской пиццей имени известной актрисы

На месте закрытого в начале этого года среднеазиатского фастфуда «Слово плову» уже к началу будущей недели должно открыться заведение под названием «У Белуччи круче». Вместо мантов и плова здесь будут кормить римской пиццей.



Работы в помещении бывшего «Слова плову» начались еще в понедельник, а вчера над входом появилась новая вывеска. Как выяснил НГС, новое заведение откроют владельцы концепции Drovamuka (в Новосибирске работает два ресторана под таким названием).



Директор по маркетингу Drovamuka Наталья Куницкая рассказала, что основным блюдом нового заведения станет так называемая «римская пицца» — тесто для неё выдерживается много часов и при выпекании становится легким и воздушным.

