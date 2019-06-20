Владельцы Drovamuka откроют на Ленина кафе с римской пиццей имени известной актрисы

На месте закрытого в начале этого года среднеазиатского фастфуда «Слово плову» уже к началу будущей недели должно открыться заведение под названием «У Белуччи круче». Вместо мантов и плова здесь будут кормить римской пиццей.
Работы в помещении бывшего «Слова плову» начались еще в понедельник, а вчера над входом появилась новая вывеска. Как выяснил НГС, новое заведение откроют владельцы концепции Drovamuka (в Новосибирске работает два ресторана под таким названием).
Директор по маркетингу Drovamuka Наталья Куницкая рассказала, что основным блюдом нового заведения станет так называемая «римская пицца» — тесто для неё выдерживается много часов и при выпекании становится легким и воздушным.
Заведение планируется сделать более доступным, чем Drovamuka. Цены на пиццу в «У Белуччи» будут начинаться со 180 рублей за «Маргариту» стандартного размера. Бокал вина можно будет здесь заказать за 100 рублей. Кроме того, в меню заведения будет паста собственного изготовления.
Начать работать новое заведение должно уже в конце этой — в начале следующей недели.
Подобного рода замена концепции не редкость в новосибирском ресторанном бизнесе. Сама Drovamuka на Красном проспекте в её нынешнем виде появилась в ходе двойной замены. Сначала владельцы открыли небольшое кафе под таким названием на месте принадлежавшей им же кофейни «Шансонье». Затем площадь Drovamuka была в несколько раз увеличена, когда заведению передали помещение соседнего бара Kraft. А совсем недавно — в минувшие выходные — на месте ресторана Salt заработала греческая таверна Sirtaki.