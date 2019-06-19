Новосибирец нарисовал синичку и воробья на срезе яблочных косточек

Микроминиатюрист Владимир Анискин нарисовал акварелью синичку и воробья на срезе яблочной косточки. О своих работах корреспонденту НГС рассказал сам мастер.
«Мне стало нравиться рисовать на микроуровне. И решил птичек изобразить. Использую срез яблочной косточки, мне нравится форма зерна. <…> За вечер нарисовал синичку, а воробушка за два дня. Такие симпатичные получились, особенно воробушек», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Анискин.
По словам мастера, он решил сделать серию рисунков птиц и уже приготовил для пяти-шести образов основу — яблочные косточки. Среди новых работ будут разноцветные попугаи, орёл и другие птицы. Все картины Анискина выполнены специальными кисточками, акварелью и маслом.
Микроминиатюрист Владимир Анискин попал в число известных новосибирцев, награждавших победителей «Народной премии НГС» 31 мая 2019 года на сцене оперного театра — о каждом из этих героев режиссёр Ирек Ибатулин снял мини-фильм. В начале июня НГС рассказал о портрете героя-новосибирца, участника войны в Афганистане лейтенанта Александра Демакова, которую Владимир Анискин сделал так же на срезе яблочной косточки.