Закроют центр, станцию метро и въезд к набережной: полная карта перекрытых улиц на День города

День города в этом году пройдет 30 июня

В день 126-летия Новосибирска, 30 июня, в городе перекроют центр и часть улиц в разных районах. Кроме того, будут закрыты въезды к набережной и парку «Городское начало». Первые перекрытия начнутся уже в начале следующей недели. С 24 июня до 1 июля будет перекрыта улица Ленина — от её начала до Советской. Здесь всю неделю будет проходить международный фестиваль цветов. Кроме того, два дня — 29 и 30 июня — будет закрыта улица Сибиряков-Гвардейцев на участке от Новогодней до площади Карла Маркса.

Другие перекрытия запланированы на 30 июня. НГС публикует схему перекрытий.

Кроме перекрытий власти сообщают о запрете парковок и некоторых въездов. В частности, 27 июня с 08:00 до 22:00 нельзя будет въезжать на территорию парка «Городское начало» с Фабричной и площади инженера Будагова. Этот запрет связывают с единым выпускным днём. 29 июня в то же время этот въезд в парк будет перекрыт из-за проведения городского фестиваля молодежного творчества «ТехноART-2019». В День города здесь ожидается такое же перекрытие из-за фестиваля «Театр улиц». А из-за фестиваля фейерверков 30 июня будет также перекрыт въезд на набережную реки Обь от здания ул. Добролюбова, 2В. Также 29 и 30 июня с 08:00 до 22:00 нельзя будет парковаться возле кинотеатра Маяковского. 29 июня с 8:00 до 18:00 нельзя будет парковаться на Красном проспекте возле здания правительства. А 30 июня с 00:10 до 24:00 — возле ГПНТБ и в техническом проезде со стороны Кирова между сквером ГПНТБ и площадью Пименова. Кроме того, в этом постановлении власти предложили метрополитену «обеспечить готовность закрытия станции "Площадь Ленина" на "вход" и "выход"».