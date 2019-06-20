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Город
День города-2019
Обзор

Закроют центр, станцию метро и въезд к набережной: полная карта перекрытых улиц на День города

Некоторые закроют для движения транспорта уже с 24 июня. А некоторым запретят парковаться в центре

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День города в этом году пройдет 30 июня

Фото: Александр Ощепков / НГС

В день 126-летия Новосибирска, 30 июня, в городе перекроют центр и часть улиц в разных районах. Кроме того, будут закрыты въезды к набережной и парку «Городское начало».

Первые перекрытия начнутся уже в начале следующей недели. С 24 июня до 1 июля будет перекрыта улица Ленина — от её начала до Советской. Здесь всю неделю будет проходить международный фестиваль цветов.

Кроме того, два дня — 29 и 30 июня — будет закрыта улица Сибиряков-Гвардейцев на участке от Новогодней до площади Карла Маркса.

Другие перекрытия запланированы на 30 июня.

НГС публикует схему перекрытий.

Кроме перекрытий власти сообщают о запрете парковок и некоторых въездов.

В частности, 27 июня с 08:00 до 22:00 нельзя будет въезжать на территорию парка «Городское начало» с Фабричной и площади инженера Будагова. Этот запрет связывают с единым выпускным днём.

29 июня в то же время этот въезд в парк будет перекрыт из-за проведения городского фестиваля молодежного творчества «ТехноART-2019». В День города здесь ожидается такое же перекрытие из-за фестиваля «Театр улиц».

А из-за фестиваля фейерверков 30 июня будет также перекрыт въезд на набережную реки Обь от здания ул. Добролюбова, 2В.

Также 29 и 30 июня с 08:00 до 22:00 нельзя будет парковаться возле кинотеатра Маяковского.

29 июня с 8:00 до 18:00 нельзя будет парковаться на Красном проспекте возле здания правительства. А 30 июня с 00:10 до 24:00 — возле ГПНТБ и в техническом проезде со стороны Кирова между сквером ГПНТБ и площадью Пименова.

Кроме того, в этом постановлении власти предложили метрополитену «обеспечить готовность закрытия станции "Площадь Ленина" на "вход" и "выход"».

Время закрытия станции в постановлении не называется.

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по этому постановлению должен будет согласовывать интерактивные площадки в ТРЦ «Аура», ТРЦ «Ройял Парк», МФК «Сан Сити».

Обязательное условие праздников на этих площадках — проведение «противотаранных мероприятий обеспечения общественного порядка силами частных охранных предприятий».

Также мэрия опубликовала постановление, в котором назвала 12 зон, где нельзя будет торговать алкоголем в розницу.

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КОММЕНТАРИИ (12)

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Ржака
20 июн 2019 в 08:56

Центр нужно перекрыть навсегда... Только ОТ оставить... Нечего автоведроводителям там пакастить... Всё равно нет денег у них на парковку...

Rain
20 июн 2019 в 09:00

Очередное вредительство против жителей центра.

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
20 июн 2019 в 09:00

Денег и так нет, а они день города праздновать собрались....
Кому это надо?
Лучше бы на дачах работали, больше бы пользы городу было.