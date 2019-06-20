Закроют центр, станцию метро и въезд к набережной: полная карта перекрытых улиц на День города

В день 126-летия Новосибирска, 30 июня, в городе перекроют центр и часть улиц в разных районах. Кроме того, будут закрыты въезды к набережной и парку «Городское начало».
Первые перекрытия начнутся уже в начале следующей недели. С 24 июня до 1 июля будет перекрыта улица Ленина — от её начала до Советской. Здесь всю неделю будет проходить международный фестиваль цветов.
Кроме того, два дня — 29 и 30 июня — будет закрыта улица Сибиряков-Гвардейцев на участке от Новогодней до площади Карла Маркса.
Другие перекрытия запланированы на 30 июня.
НГС публикует схему перекрытий.
Кроме перекрытий власти сообщают о запрете парковок и некоторых въездов.
В частности, 27 июня с 08:00 до 22:00 нельзя будет въезжать на территорию парка «Городское начало» с Фабричной и площади инженера Будагова. Этот запрет связывают с единым выпускным днём.
29 июня в то же время этот въезд в парк будет перекрыт из-за проведения городского фестиваля молодежного творчества «ТехноART-2019». В День города здесь ожидается такое же перекрытие из-за фестиваля «Театр улиц».
А из-за фестиваля фейерверков 30 июня будет также перекрыт въезд на набережную реки Обь от здания ул. Добролюбова, 2В.
Также 29 и 30 июня с 08:00 до 22:00 нельзя будет парковаться возле кинотеатра Маяковского.
29 июня с 8:00 до 18:00 нельзя будет парковаться на Красном проспекте возле здания правительства. А 30 июня с 00:10 до 24:00 — возле ГПНТБ и в техническом проезде со стороны Кирова между сквером ГПНТБ и площадью Пименова.
Кроме того, в этом постановлении власти предложили метрополитену «обеспечить готовность закрытия станции "Площадь Ленина" на "вход" и "выход"».
Время закрытия станции в постановлении не называется.
Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска по этому постановлению должен будет согласовывать интерактивные площадки в ТРЦ «Аура», ТРЦ «Ройял Парк», МФК «Сан Сити».
Обязательное условие праздников на этих площадках — проведение «противотаранных мероприятий обеспечения общественного порядка силами частных охранных предприятий».
Также мэрия опубликовала постановление, в котором назвала 12 зон, где нельзя будет торговать алкоголем в розницу.