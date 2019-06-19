Мэрия решила купить планшеты iPad для самых занятых чиновников

Мэрия Новосибирска собирается купить несколько планшетов iPad и Android — на это власти готовы потратить до 360 тысяч рублей из бюджета города.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 14 июня. Как уточняется в документах, на 8 планшетах должна быть установлена система iOS не ниже 11-й версии — такая система установлена только на iPad компании Apple. В указанных устройствах должно быть не менее 32 ГБ памяти, а их диагональ составлять не менее 9,7 дюймов.

Кроме того, мэрия хочет закупить ещё два планшета c системой Android и экраном Super AMOLED, которые установлены на планшетах фирмы Samsung. Для этих устройств требуется не менее 64 ГБ памяти и диагональ 10,5 дюймов.