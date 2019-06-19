Мэрия решила купить планшеты iPad для самых занятых чиновников

Мэрия Новосибирска собирается купить несколько планшетов iPad и Android — на это власти готовы потратить до 360 тысяч рублей из бюджета города.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 14 июня. Как уточняется в документах, на 8 планшетах должна быть установлена система iOS не ниже 11-й версии — такая система установлена только на iPad компании Apple. В указанных устройствах должно быть не менее 32 ГБ памяти, а их диагональ составлять не менее 9,7 дюймов.
Кроме того, мэрия хочет закупить ещё два планшета c системой Android и экраном Super AMOLED, которые установлены на планшетах фирмы Samsung. Для этих устройств требуется не менее 64 ГБ памяти и диагональ 10,5 дюймов.
За планшеты с системой iOS власти готовы заплатить до 36 тысяч рублей, а за устройства с Android до 34,7 тысячи рублей. Согласно данным сервиса Яндекс.Маркет,
iPad с похожими техническими требованиями можно купить за 22 тысячи рублей, а планшеты с системой Android и нужными мэрии характеристиками предлагают за 33 тысячи рублей.
Как сообщили в департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, планшеты закупают, чтобы подключить их к мобильной версии системы электронного документооборота для пользователей мэрии, которые часто находятся в разъездах.
«Объем обрабатываемых документов составляет более 100 в день. Наличие мобильного СЭД обеспечит пользователям оперативный доступ к документам.
Требования к техническим характеристикам закупаемого оборудования обусловлены необходимостью установки на устройствах приложения EOSMobile — мобильной версии СЭД, внедренной в мэрии города Новосибирска», — говорится в ответе на запрос НГС.
При этом, как отмечают в мэрии, EOSMobile может быть установлено только на устройства с операционными системами iOS 10 / Android 9 / Windows 10 или их более новыми версиями.