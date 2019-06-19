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Город

Мэрия решила купить планшеты iPad для самых занятых чиновников

На них потратят 360 тысяч рублей из городского бюджета

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На  новые iPad власти готовы потратить 360 тысяч рублей из бюджета города

Фото: скриншот youtube-канала Droider.Ru

Мэрия Новосибирска собирается купить несколько планшетов iPad и Android — на это власти готовы потратить до 360 тысяч рублей из бюджета города.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 14 июня. Как уточняется в документах, на 8 планшетах должна быть установлена система iOS не ниже 11-й версии — такая система установлена только на iPad компании Apple. В указанных устройствах должно быть не менее 32 ГБ памяти, а их диагональ составлять не менее 9,7 дюймов. 

Кроме того, мэрия хочет закупить ещё два планшета c системой Android и экраном Super AMOLED, которые установлены на планшетах фирмы Samsung. Для этих устройств требуется не менее 64 ГБ памяти и диагональ 10,5 дюймов.

За планшеты с системой iOS власти готовы заплатить до 36 тысяч рублей, а за устройства с Android до 34,7 тысячи рублей. Согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, 

iPad с похожими техническими требованиями можно купить за 22 тысячи рублей, а планшеты с системой Android и нужными мэрии характеристиками предлагают за 33 тысячи рублей.

Как сообщили в департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, планшеты закупают, чтобы подключить их к мобильной версии системы электронного документооборота для пользователей мэрии, которые часто находятся в разъездах. 

«Объем обрабатываемых документов составляет более 100 в день. Наличие мобильного СЭД обеспечит пользователям оперативный доступ к документам. 

Требования к техническим характеристикам закупаемого оборудования обусловлены необходимостью установки на устройствах приложения EOSMobile — мобильной версии СЭД, внедренной в мэрии города Новосибирска», — говорится в ответе на запрос НГС.

При этом, как отмечают в мэрии, EOSMobile может быть установлено только на устройства с операционными системами iOS 10 / Android 9 / Windows 10 или их более новыми версиями.

В 2017 году мэрия заказала плееры для чтения «говорящих» книг за 1,5 миллиона. А в 2014 закупала смартфоны, планшеты и компьютеры за полмиллиона рублей.

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госзакупкапланшеты

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КОММЕНТАРИИ (82)

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elka
19 июн 2019 в 14:31

Пользователи мэрии часто находятся в разъездах??Да не смешите никого, непонятно только куда ездят и когда, потому как на улицах, на дорогах ничего не меняется.Жители сообщают сами о своих проблемах в письмах, которыми завалена мэрия.

Киви
19 июн 2019 в 14:24

Налогоплательщики против. За эти деньги можно подмести город хотя бы раз

С левого берега
19 июн 2019 в 14:24

Могли бы и китайские купить подешевле.