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Образование

В Новосибирске построят общежитие для студентов-иностранцев

В 2024 году, надеются чиновники, к нам приедут учиться 15 тысяч абитуриентов из Азии

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Для иностранных студентов построят межвузовский кампус

Фото: Екатерина Калиневич / НГС

Федеральные власти планируют увеличить приток студентов из других стран в Новосибирск в два раза за пять лет — для них построят специальный кампус.

Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель министра образования Новосибирской области Мария Жафярова. По её словам, в Новосибирск приезжает всё больше иногородних студентов, особенно с Дальнего Востока. В новом учебном году вузы ожидают принять 60-80% иногородних первокурсников. 

«Такой процент иногородних студентов, конечно, свидетельствует о неких конкурентных преимуществах и уникальности системы высшего образования в Новосибирской области», — отметила замминистра.

Мария Жафярова добавила, что к 2024 году хотят вдвое увеличить ещё и приток иностранных студентов. «Разговор об увеличении в два раза иностранных студентов к 2024 году в рамках федерального проекта "Экспорт образования". 

На территории Новосибирской области эта цифра должна составить 15 600 человек. То есть в районе 8 тысяч у нас сейчас иностранных студентов. 

Здесь радикальные меры должны быть предприняты в части проживания этих студентов, это тема строительства межвузовского кампуса. Таким образом планируется закрывать эту проблему. <...> География традиционная: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан», — рассказала она.

По словам замминистра, студенты из Ближнего Зарубежья как правило выбирают направления, связанные с IT, инженерией и энергетикой, гуманитарные специальности пользуются у них меньшей популярностью.

Некоторые новосибирские выпускники тоже уезжают учиться за рубеж. В прошлом году в иностранные университеты поехали учиться 14 выпускников, большинство выбрали чешские вузы.

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миграциявузы

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КОММЕНТАРИИ (6)

трям-брям
19 июн 2019 в 13:54

Ну какие это другие страны? Казахстан, Узбекистан, Таджикистан... Ребята, это республики СССР.

Мяус
19 июн 2019 в 14:00

гетто?

Кречет.
19 июн 2019 в 13:51

В этот день решили азиаты, перейти границу у реки-