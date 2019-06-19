В Новосибирске построят общежитие для студентов-иностранцев

Федеральные власти планируют увеличить приток студентов из других стран в Новосибирск в два раза за пять лет — для них построят специальный кампус.
Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель министра образования Новосибирской области Мария Жафярова. По её словам, в Новосибирск приезжает всё больше иногородних студентов, особенно с Дальнего Востока. В новом учебном году вузы ожидают принять 60-80% иногородних первокурсников.
«Такой процент иногородних студентов, конечно, свидетельствует о неких конкурентных преимуществах и уникальности системы высшего образования в Новосибирской области», — отметила замминистра.
Мария Жафярова добавила, что к 2024 году хотят вдвое увеличить ещё и приток иностранных студентов. «Разговор об увеличении в два раза иностранных студентов к 2024 году в рамках федерального проекта "Экспорт образования".
На территории Новосибирской области эта цифра должна составить 15 600 человек. То есть в районе 8 тысяч у нас сейчас иностранных студентов.
Здесь радикальные меры должны быть предприняты в части проживания этих студентов, это тема строительства межвузовского кампуса. Таким образом планируется закрывать эту проблему. <...> География традиционная: Казахстан, Таджикистан, Узбекистан», — рассказала она.
По словам замминистра, студенты из Ближнего Зарубежья как правило выбирают направления, связанные с IT, инженерией и энергетикой, гуманитарные специальности пользуются у них меньшей популярностью.
Некоторые новосибирские выпускники тоже уезжают учиться за рубеж. В прошлом году в иностранные университеты поехали учиться 14 выпускников, большинство выбрали чешские вузы.