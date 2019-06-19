В Новосибирске построят общежитие для студентов-иностранцев

Федеральные власти планируют увеличить приток студентов из других стран в Новосибирск в два раза за пять лет — для них построят специальный кампус.

Об этом сегодня на пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель министра образования Новосибирской области Мария Жафярова. По её словам, в Новосибирск приезжает всё больше иногородних студентов, особенно с Дальнего Востока. В новом учебном году вузы ожидают принять 60-80% иногородних первокурсников.

«Такой процент иногородних студентов, конечно, свидетельствует о неких конкурентных преимуществах и уникальности системы высшего образования в Новосибирской области», — отметила замминистра.

