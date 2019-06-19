Зона повышенной трезвости: где в Новосибирске не будут продавать алкоголь в День города (карта)

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Ограничения на продажу введут в разных частях города
Фото: Стас Соколов / НГС
Власти Новосибирска назвали 12 зон, в которых на День города, 30 июня, запретят розничную продажу алкоголя.
Постановление не только запрещает торговлю алкоголем в местах празднования, но и делает торговым организациям ещё несколько ограничений и предложений:
«Организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, мороженым, кондитерскими изделиями. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. Завершить работу летних кафе не позднее 23:00», — говорится в проекте постановления мэрии Новосибирска
В частности, в центре будет запрещена продажа алкоголя в границах улиц Фрунзе, Семьи Шамшиных, Военной, Ипподромской, площади Инженера Будагова, парка «Городское начало», Красного проспекта, улицы Советской, проезда Виктора Ващука, улицы Революции, проспекта Димитрова, площади Кондратюка.
Все 12 зон с ограничениями можно посмотреть на нашей карте.