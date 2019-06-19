Зона повышенной трезвости: где в Новосибирске не будут продавать алкоголь в День города (карта)

Власти Новосибирска назвали 12 зон, в которых на День города, 30 июня, запретят розничную продажу алкоголя.

Постановление не только запрещает торговлю алкоголем в местах празднования, но и делает торговым организациям ещё несколько ограничений и предложений:

«Организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, мороженым, кондитерскими изделиями. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. Завершить работу летних кафе не позднее 23:00», — говорится в проекте постановления мэрии Новосибирска