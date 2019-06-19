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Город
День города-2019

Зона повышенной трезвости: где в Новосибирске не будут продавать алкоголь в День города (карта)

НГС публикует карту зон, в которых будет действовать запрет

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Ограничения на продажу введут в разных частях города

Фото: Стас Соколов / НГС

Власти Новосибирска назвали 12 зон, в которых на День города, 30 июня, запретят розничную продажу алкоголя.

Постановление не только запрещает торговлю алкоголем в местах празднования, но и делает торговым организациям ещё несколько ограничений и предложений:

«Организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, мороженым, кондитерскими изделиями. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре. Завершить работу летних кафе не позднее 23:00», — говорится в проекте постановления мэрии Новосибирска

В частности, в центре будет запрещена продажа алкоголя в границах улиц Фрунзе, Семьи Шамшиных, Военной, Ипподромской, площади Инженера Будагова, парка «Городское начало», Красного проспекта, улицы Советской, проезда Виктора Ващука, улицы Революции, проспекта Димитрова, площади Кондратюка.

В этих границах будет запрещена розничная продажа алкоголя в центре Новосибирска

Фото: novo-sibirsk.ru

Все 12 зон с ограничениями можно посмотреть на нашей карте.

yandex.ru/maps

В прошлый раз в Новосибирске ограничивали продажу алкоголя на 9 Мая — тогда власти обозначили в городе 9 зон с ограничениями.

На Дне города в этом году выступит лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации», а также группа «Город 312».

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КОММЕНТАРИИ (13)

Lex666
19 июн 2019 в 15:04

Почему Управленцы считают что возможно на День города смотреть Трезвыми глазами ?

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ЧёрноМырдин
19 июн 2019 в 15:04

Зона повышенной трезвости будет у меня на даче во время дня города. Шашлыки, банька и домашний квас. Всем здоровья.

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Helene Kraftwerk
19 июн 2019 в 15:18

Если я не хочу алкоголь, то меня ничто не заставит его купить