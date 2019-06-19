Больше же некому: депутат из Новосибирска попросил Путина убрать мусор за школой

Новосибирский депутат городского совета Олег Шеставков отправил видеообращение на прямую линию с президентом — он попросил Путина повлиять на местных чиновников, которые не могут убрать стихийную свалку за школой в Заельцовском районе.



В своём видеоролике депутат показывает свалку, которая осталась после демонтажа гаражей недалеко от школы № 17 .



«Владимир Владимирович! Я хотел бы вам рассказать о чрезвычайной ситуации, которая может произойти в Новосибирске, — обратился он к президенту. — У нас в городе работает комиссия по демонтажу нестационарных, незаконно установленных объектов. В данном случае это металлические гаражи. Я согласен с этой нормой, но хотел бы вам показать то, что остаётся после демонтажа».

