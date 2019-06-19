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Больше же некому: депутат из Новосибирска попросил Путина убрать мусор за школой

Огромная свалка появилась после демонтажа гаражей в Заельцовском районе

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Олег Шестаков — депутат городского совета, член комиссий по научно-производственному развитию и предпринимательству и по муниципальной собственности

Фото: скрин с видео

Новосибирский депутат городского совета Олег Шеставков отправил видеообращение на прямую линию с президентом — он попросил Путина повлиять на местных чиновников, которые не могут убрать стихийную свалку за школой в Заельцовском районе.

В своём видеоролике депутат показывает свалку, которая осталась после демонтажа гаражей недалеко от школы № 17.

«Владимир Владимирович! Я хотел бы вам рассказать о чрезвычайной ситуации, которая может произойти в Новосибирске, — обратился он к президенту. — У нас в городе работает комиссия по демонтажу нестационарных, незаконно установленных объектов. В данном случае это металлические гаражи. Я согласен с этой нормой, но хотел бы вам показать то, что остаётся после демонтажа».

Дальше депутат снимает мусор, который, по его словам, не могут убрать уже месяц. Заваленный мусором участок примерно в 100 метрах от школы № 17 в Заельцовском районе. «Я не могу вам передать весь этот запах, но здесь полная антисанитария, — поделился ощущениями депутат. — Я понимаю, что это вопрос к местным органам самоуправления, но, Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, нашим чиновникам решить эту проблему».

Вопрос на прямую линию депутат отправил сегодня. «Мы пытаемся что-то делать. Администрация должна выписать предписание, но пока никаких предписаний нет. Вот решил обратиться к президенту. Что делать, если ответов нет?» — объяснил он НГС. 

К президенту обратились также родители учеников Сибирского Кадетского Корпуса, которые хотят нового статуса для учебного заведения. А также новосибирский фермер, который пожаловался на нехватку земли. Прохожие на улицах города поделились своими вопросами для прямой линии с президентом

Видеообращение Олега Шестакова на прямую линию с президентом

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Прямая линия с президентом Владимиром Путинымдепутат Олег Шестаковсвалка

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КОММЕНТАРИИ (20)

Кошка
19 июн 2019 в 15:31

депутат расписался в полной несостоятельности.....

Вася
19 июн 2019 в 15:33

А для чего он депутатом избирался? Чтобы видео записывать для прямых линий? Это и люди могут сделать!

Леныч
19 июн 2019 в 15:28

Не ожидала, что и без того фарсовая прямая линия будет в настолько цирковую превращена((