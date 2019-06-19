Больше же некому: депутат из Новосибирска попросил Путина убрать мусор за школой

Новосибирский депутат городского совета Олег Шеставков отправил видеообращение на прямую линию с президентом — он попросил Путина повлиять на местных чиновников, которые не могут убрать стихийную свалку за школой в Заельцовском районе.
В своём видеоролике депутат показывает свалку, которая осталась после демонтажа гаражей недалеко от школы № 17.
«Владимир Владимирович! Я хотел бы вам рассказать о чрезвычайной ситуации, которая может произойти в Новосибирске, — обратился он к президенту. — У нас в городе работает комиссия по демонтажу нестационарных, незаконно установленных объектов. В данном случае это металлические гаражи. Я согласен с этой нормой, но хотел бы вам показать то, что остаётся после демонтажа».
Дальше депутат снимает мусор, который, по его словам, не могут убрать уже месяц. Заваленный мусором участок примерно в 100 метрах от школы № 17 в Заельцовском районе. «Я не могу вам передать весь этот запах, но здесь полная антисанитария, — поделился ощущениями депутат. — Я понимаю, что это вопрос к местным органам самоуправления, но, Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, нашим чиновникам решить эту проблему».
Вопрос на прямую линию депутат отправил сегодня. «Мы пытаемся что-то делать. Администрация должна выписать предписание, но пока никаких предписаний нет. Вот решил обратиться к президенту. Что делать, если ответов нет?» — объяснил он НГС.
К президенту обратились также родители учеников Сибирского Кадетского Корпуса, которые хотят нового статуса для учебного заведения. А также новосибирский фермер, который пожаловался на нехватку земли. Прохожие на улицах города поделились своими вопросами для прямой линии с президентом
Видеообращение Олега Шестакова на прямую линию с президентом