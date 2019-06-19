Дело двух сотрудников «Горводоканала» передали в суд. Их обвинили в краже 29 миллионов

Прокуратура Новосибирской области передала в Центральный районный суд уголовное дело против двух сотрудников «Горводоканала», которых обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ).



— По версии следствия, сотрудники предприятия и директор коммерческой организации <…> заключили муниципальный контракт на строительство расположенного в г. Новосибирске водопровода. При исполнении контракта были использованы трубы и иные строительные материалы, которые требованиям проектно-сметной документации не соответствовали, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

