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Криминал

Дело двух сотрудников «Горводоканала» передали в суд. Их обвинили в краже 29 миллионов

Обыски в предприятии прошли в марте этого года

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Обыски в «Горводоканале» 1 марта 2019 года — оперативники выносят документацию

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Прокуратура Новосибирской области передала в Центральный районный суд уголовное дело против двух сотрудников «Горводоканала», которых обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ).

— По версии следствия, сотрудники предприятия и директор коммерческой организации <…> заключили муниципальный контракт на строительство расположенного в г. Новосибирске водопровода. При исполнении контракта были использованы трубы и иные строительные материалы, которые требованиям проектно-сметной документации не соответствовали, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Таким образом, по версии следствия, они украли более 29 миллионов рублей.

Начальника службы капитального строительства МУП «Горводоканал» Алексея Теплых и ведущего инженера службы капитального строительства «Горводоканала» Валентину Клычникову поместили под домашний арест в марте. Уголовное дело против директора компании-поставщика труб Александра Ерёмина было выделено в отдельное производство и направлено в суд ещё в начале июня.

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мошенничествосуд

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КОММЕНТАРИИ (13)

ЫЫЫ
19 июн 2019 в 12:21

Похил опять не при делах, кароч. Расходимся.

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Bream
19 июн 2019 в 12:19

вместо чугуна были использованы древесно-каловые материалы?

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vodolei1
19 июн 2019 в 12:19

Нашли Зитцпредседателей...