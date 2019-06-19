Родители учеников школы кадетов попросили изменить закон, чтобы получать больше денег

Родители учеников Сибирского Кадетского Корпуса попросили Владимира Путина изменить статус учебного заведения — это позволит получать больше денег из федерального бюджета и сделать более жёсткий отбор при поступлении на законодательном уровне. Видеоролик с обращением родители отправили на сайт прямой линии с президентом, которая состоится 20 июня.



«Мы хотели бы обратить внимание нашего президента, что есть проблемы в законодательстве, касающиеся кадетских корпусов, — рассказала НГС мама одного из учеников, председатель некоммерческого партнёрства Сибирского Кадетского Корпуса Ольга Яблонская. — Наш кадетский корпус существует с 1992 года, он первый возрождённый в России. У него образование с 1-й по 11-й класс, то есть начальная школа включительно. Также на базе кадетского корпуса есть Академия благородных девиц. То есть всё красиво, но на законодательном уровне мы никак не закреплены».

