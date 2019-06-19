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Образование
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Родители учеников школы кадетов попросили изменить закон, чтобы получать больше денег

Они уверены, что изменения позволят получать федеральные субсидии и ужесточить отбор

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Видеоролик родители учащихся кадетов отправили на сайт прямой линии с президентом

Фото: скрин с видео

Родители учеников Сибирского Кадетского Корпуса попросили Владимира Путина изменить статус учебного заведения — это позволит получать больше денег из федерального бюджета и сделать более жёсткий отбор при поступлении на законодательном уровне. Видеоролик с обращением родители отправили на сайт прямой линии с президентом, которая состоится 20 июня.

«Мы хотели бы обратить внимание нашего президента, что есть проблемы в законодательстве, касающиеся кадетских корпусов, — рассказала НГС мама одного из учеников, председатель некоммерческого партнёрства Сибирского Кадетского Корпуса Ольга Яблонская. — Наш кадетский корпус существует с 1992 года, он первый возрождённый в России. У него образование с 1-й по 11-й класс, то есть начальная школа включительно. Также на базе кадетского корпуса есть Академия благородных девиц. То есть всё красиво, но на законодательном уровне мы никак не закреплены».

Сейчас у Сибирского Кадетского Корпуса статус обычной школы. «Но мы необычная образовательная школа. Кроме учителей, в нашей школе есть воспитатели и офицеры, а это отдельная структура», — отметила она.

По словам Яблонской, новый статус позволит получить большее финансирование для школы, кроме того, даст возможность на законодательном уровне сделать более жёсткий отбор в учебное заведение. 

Также на прямую линию с президентом обратился новосибирский фермер, который пожаловался на нехватку земли. А прохожие на улицах города поделились своими вопросами для прямой линии с президентом. 

Обращение родителей учеников Сибирского кадетского корпуса к президенту

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Сибирский кадетский корпусПрямая линия с президентом Владимиром Путиным

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КОММЕНТАРИИ (7)

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Yeti_Siberia
19 июн 2019 в 14:03

Да кому он нужен ваш кадетский корпус и благородными девицами? На дворе 21 век., гиперзвуковое и лазерное вооружение, а они все в 17 веке сидят. Разогнать всех бездельников и тем самым сократить бюджетные расходы.

мухаха
19 июн 2019 в 14:06

Ишь, чо захотели! Любой каприз за ваши деньги, господа родители! Сами собирайте дополнительное финансирование, неча на горбу налогоплательщика в рай пытаться въехать. Нам ваши кадетские интересы не интересны, и платить за них не хотим!

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samogon
19 июн 2019 в 14:04

Нормальный родитель разве сдаст ребенка в подобное заведение ?