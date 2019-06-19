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Город

700 домов в Кировском районе остались без горячей воды

Коммунальщики рассказали НГС, когда снова ее включат

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Ремонт теплотрассы планируют закончить за два дня

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 19 июня, из-за ремонта на теплосетях без горячей воды снова остались 700 зданий в Кировском районе Новосибирска.

Специалисты СГК будут ремонтировать дефект на тепломагистралях диаметром 1000 и 500 на улице Бородина.

«Дефект этот ранее при обходе теплосетей был обнаружен, и было запланировано его включить в ремонт именно во время гидравлических испытаний, чтобы не приносить дискомфорт жителям», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, объяснив, что планы провести этот ремонт в мае с 13 по 21 число не состоялись.

Работы пройдут в охранной зоне ЛЭП, разрешение на их проведение до сих пор не было согласовано АО «РЭС». Причина — режим работы энергосистемы, из-за которого ЛЭП не могла быть отключена в период проведения опрессовки на теплосетях, объяснили в СГК. 

«Работы по замене затвора, замене компенсатора и устранения дефекта на трубопроводе диаметром 1000 мм начались с 8:00 19 июня и завершатся до 8:00 21 июня. В связи с ремонтом от горячего водоснабжения будут отключены 682 жилых дома, 68 школьных и дошкольных учреждений, 7 медицинских учреждений и 270 прочих объектов», — передали в СГК.

Горячая вода будет отключена у абонентов по следующим улицам: Петухова, Зорге, Громова, Сибиряков-Гвардейцев, Виктора Уса (Затулинский жилмассив, «Матрешкин двор»), С. Кожевникова, Комсомольская, Чигорина, Тюменская, Герцена, Оловозаводская (Северо-Чемской жилмассив), Урманова, Аникина (Бугринская роща).

«Мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее», — рассказали в пресс-службе СГК.

Список запланированных отключений в городе НГС публиковал в начале мая.

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отключение горячей воды

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КОММЕНТАРИИ (19)

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Ф р е г а т
19 июн 2019 в 11:51

Вот уродцы!... - было же достаточно КРУГЛОСУТОЧНОГО времени и в самые холода. Платите неустойку за НЕКАЧЕСТВЕННОЕ облуживание в 3 кратном размере. Что?.. - не нравится так?.. А пора бы прокуратуре и сонным депутатишкам из "гимнасто-каратег" подсуетится.

Точняк (представитель ЧОПа)
19 июн 2019 в 11:46

Бородина, Зорге, Матрешкин двор, бррр, от одних этих слов в дрожь бросает. Другое дело у нас на Бориса Богаткова!

Опять
19 июн 2019 в 11:40

Что сказать...****************************************... Простите за мой английский