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Образование

57 школьников из Новосибирска завалили самый важный ЕГЭ

Их отправят на пересдачу

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Результаты ЕГЭ по русскому языку не сильно отличаются от прошлогодних, заметили специалисты НИМРО

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Новосибирске стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку — их начали рассылать по школам.

На 100 баллов самый важный экзамен сдали 35 школьников: 26 из Новосибирска, остальные из районов области. В то же время ЕГЭ не сдали 57 человек — это те, кто не прошёл минимальный порог в 36 баллов. Об этом корреспонденту НГС рассказал Сергей Кондратьев, заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования.

«В принципе, результаты сопоставимы с прошлом годом, большой разницы нет».

Сергей Кондратьев, заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования

Тем, кто не сдал русский язык, дадут шанс его пересдать в резервные числа в конце июня. Но если они не сдали и другой обязательный предмет — математику, то пересдать оба предмета смогут только осенью.

Сергей Кондратьев добавил, что пока в Новосибирске насчитали троих школьников, которые сдали два предмета на 100 баллов. Двое — выпускники СУНЦ НГУ, ещё один — из школы № 34 в Калининском районе. В течение недели станут известны результаты по последним экзаменам — по иностранным языкам, обществознанию, биологии и информатике.

До этого в НИМРО рассказывали об итогах новосибирских школьников по базовой математике и профильной — сотни отправили на пересдачу. А с завтрашнего дня в вузах стартует приёмная кампания — НГС сделал большой обзор с новыми специальностями, которые предлагают абитуриентам. 

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КОММЕНТАРИИ (15)

Екатерина
19 июн 2019 в 12:00

Образование в России на высшем уровне) Школьник завалил экзамен-плохая работа школы.

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dr.Zloy
19 июн 2019 в 12:02

Не сдавшие - не переживайте. Сдадите позже. Все чему вас учили и будут учить во всевозможных учебных заведениях, в реальной практике и на работе на 90% не нужно. Тем более в нынешнем мире, когда за год всё меняется с точностью до наоборот.

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Директор Завода (Ржака)
19 июн 2019 в 12:08

Русский язык - самый простой предмет. Как его можно завалить?