57 школьников из Новосибирска завалили самый важный ЕГЭ

На 100 баллов самый важный экзамен сдали 35 школьников: 26 из Новосибирска, остальные из районов области. В то же время ЕГЭ не сдали 57 человек — это те, кто не прошёл минимальный порог в 36 баллов. Об этом корреспонденту НГС рассказал Сергей Кондратьев, заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования.

В Новосибирске стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку — их начали рассылать по школам.

Тем, кто не сдал русский язык, дадут шанс его пересдать в резервные числа в конце июня. Но если они не сдали и другой обязательный предмет — математику, то пересдать оба предмета смогут только осенью.

Сергей Кондратьев добавил, что пока в Новосибирске насчитали троих школьников, которые сдали два предмета на 100 баллов. Двое — выпускники СУНЦ НГУ, ещё один — из школы № 34 в Калининском районе. В течение недели станут известны результаты по последним экзаменам — по иностранным языкам, обществознанию, биологии и информатике.

До этого в НИМРО рассказывали об итогах новосибирских школьников по базовой математике и профильной — сотни отправили на пересдачу. А с завтрашнего дня в вузах стартует приёмная кампания — НГС сделал большой обзор с новыми специальностями, которые предлагают абитуриентам.