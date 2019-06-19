«Они бы просто затонули»: прокуратура нашла у спасателей опасные плоты. На продавца завели дело

Новосибирская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело против поставщика спасательных плотов из-за поддельных документов (ст.327 ч.3). По версии ведомства, фирма из Уфы НПО «ДАНА» продала ФКУ «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр» десять изделий, которые должны были сбрасывать из вертолётов тонущим людям с высоты 18 метров, но необходимые испытания, по информации прокуратуры, не провела. На их покупку потратили 1,2 миллиона рублей.

— Речной регистр нам сообщил, что испытания по высоте сброса этих плотов не проводились на той высоте, что указана в техническом задании — на 18 метрах. А Речной регистр предоставил информацию, что эти плоты безопасны при условии сброса с высоты 10 метров. Только такие испытания были проведены. А НПО «ДАНА» внесли самовольно изменения в техническую документацию и поставили их под видом того, что они прошли испытания и безопасны при сбросе с высоты 18 метров, — рассказал корреспонденту НГС старший помощник новосибирского транспортного прокурора Сергей Подхалюзин.



Спасательные плоты должны выдерживать падение именно с такой высоты, потому что вертолёты не могут опускаться ниже к воде.

— Ограничение есть на высоту снижения, <…> есть риск для людей, которые внизу находятся, что из-за водной взвеси они могут просто задохнуться. Это особенности двигателей. Плоты могли бы в принципе прийти в негодность — не раскрыться или повредиться. <…> Они бы просто затонули и всё. <…> И никого бы не смогли спасти, — добавил Подхалюзин.



Спасательные плоты в «Сибирском авиационном поисково-спасательном центре» должны выдерживать падение именно с 18 метров, потому что вертолёты не могут опускаться ниже к воде Фото: nppdana.ru