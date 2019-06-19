«Они бы просто затонули»: прокуратура нашла у спасателей опасные плоты. На продавца завели дело

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Плоты должны были сбрасывать тонущим людям с вертолётов
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело против поставщика спасательных плотов из-за поддельных документов (ст.327 ч.3). По версии ведомства, фирма из Уфы НПО «ДАНА» продала ФКУ «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр» десять изделий, которые должны были сбрасывать из вертолётов тонущим людям с высоты 18 метров, но необходимые испытания, по информации прокуратуры, не провела. На их покупку потратили 1,2 миллиона рублей.
— Речной регистр нам сообщил, что испытания по высоте сброса этих плотов не проводились на той высоте, что указана в техническом задании — на 18 метрах. А Речной регистр предоставил информацию, что эти плоты безопасны при условии сброса с высоты 10 метров. Только такие испытания были проведены. А НПО «ДАНА» внесли самовольно изменения в техническую документацию и поставили их под видом того, что они прошли испытания и безопасны при сбросе с высоты 18 метров, — рассказал корреспонденту НГС старший помощник новосибирского транспортного прокурора Сергей Подхалюзин.
Спасательные плоты должны выдерживать падение именно с такой высоты, потому что вертолёты не могут опускаться ниже к воде.
— Ограничение есть на высоту снижения, <…> есть риск для людей, которые внизу находятся, что из-за водной взвеси они могут просто задохнуться. Это особенности двигателей. Плоты могли бы в принципе прийти в негодность — не раскрыться или повредиться. <…> Они бы просто затонули и всё. <…> И никого бы не смогли спасти, — добавил Подхалюзин.
Сейчас опасные плоты у спасателей забрали. Корреспондент НГС отправил официальный запрос их поставщику, однако ответ на момент публикации получить не удалось.
ФКУ «Сибирский авиационный поисково-спасательный центр» образовано в 2008 году. Учреждение имеет 12 филиалов — региональных поисково-спасательных баз (РПСБ), расположенных по Сибирскому федеральному округу. Их основная задача — проведение поисково-спасательных работ при авиационных происшествиях.
В Новосибирске также будут судить другого недобросовестного исполнителя госконтракта — директора новосибирской строительно-монтажной компании «СибСтройАльянс» Александра Ерёмина. Его обвиняют в том, что он договаривался с другими участниками торгов коммунального предприятия и использовал при ремонте старые трубы вместо новых.
Чем угодно занимаются, только не серьёзными преступлениями.
Точняк
19 июн 2019 в 11:36
Да с поставщиками всё понятно...
Им бы бабки срубить, а там хоть трава не расти...
Меня удивляет другое- а почему спасатели покупают плоты, которые не прошли испытаний??.
Ведь по логике вещей именно представитель спасателей обязан присутствовать при испытаниях и только после этого подписывать договор о покупке..
Или миллион это не деньги и их можно спокойно списать???