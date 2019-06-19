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Лето

В Новосибирске официально открылся ещё один пляж. Ещё два признали слишком грязными

Теперь горожане могут искупаться и в Обском море

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Из пляжей Советского района пока официально открыта только «Звезда» — в других местах на берегу слишком много приплывших деревьев 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирские спасатели объявили, что в городе официально открылся пляж «Звезда» на Обском море, — теперь в этом месте разрешено купаться.

«Вчера днём в Советском районе города проводилась приёмка пляжей "Сан Сити", "Звезда" и "Парк культуры и отдыха «У моря Обского»". <...> В результате проверки был принят только пляж "Звезда". Основная причина отказа по другим пляжам заключается в сильной засорённости берегов, принесённой с Обского моря древесиной. В данный момент сотрудники пляжей проводят уборку территории от принесённого водой мусора», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Таким образом, сейчас в черте города есть только два места, где официально разрешено купаться. Кроме «Звезды», это пляж «Наутилус» на левом берегу Оби, который открылся полторы недели назад.

«Во всех остальных местах и на водных объектах купание запрещено в связи с различными несоответствиями требованиям безопасности», — подчеркнули спасатели МАСС.

Впрочем, погода к купанию пока тоже не располагает: синоптики пообещали дожди как минимум до конца рабочей недели.

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КОММЕНТАРИИ (69)

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elka
19 июн 2019 в 11:04

Один против трёх.Что на фото за сборный купальник, верх и низ от разных что ли. :(

мухаха
19 июн 2019 в 11:03

Купаться в такой дубак? Спасибо, не надо!

mas2014
19 июн 2019 в 11:07

Странно зимой читать новости про пляжи )))