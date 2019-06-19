В Новосибирске официально открылся ещё один пляж. Ещё два признали слишком грязными

Новосибирские спасатели объявили, что в городе официально открылся пляж «Звезда» на Обском море, — теперь в этом месте разрешено купаться.



«Вчера днём в Советском районе города проводилась приёмка пляжей "Сан Сити", "Звезда" и "Парк культуры и отдыха «У моря Обского»". <...> В результате проверки был принят только пляж "Звезда". Основная причина отказа по другим пляжам заключается в сильной засорённости берегов, принесённой с Обского моря древесиной. В данный момент сотрудники пляжей проводят уборку территории от принесённого водой мусора», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

