В НГТУ запустили систему, которая следит за студентами-нарушителями в коридорах

В Новосибирском государственном техническом университете установили систему распознавания лиц — её разработали три студента со своим руководителем.
Сейчас система начала работать на факультете автоматики и вычислительной техники. Планируется, что к сентябрю систему установят во всем университете.
«Сейчас тестовая задача программы — контроль рабочего времени преподавателей кафедры, в перспективе она начнет в автоматическом режиме отслеживать посещаемость студентов факультета.
Глобальная задача проекта — локальная безопасность, внедрение системы в учебных и государственных заведениях позволит контролировать обстановку в помещении.
Система может производить на записях поиск конкретных людей, которые нарушают или нарушали закон, и предупреждать службы охраны об их появлении», — сообщает пресс-служба НГТУ.
Над системой работали три студента: Артем Сорока, Егор Бухамер и Герман Магай вместе с руководителем, заведующим кафедры автоматизированных систем управления Иваном Томиловым.
Работу они начали в конце сентября 2018 года, в марте 2019 года тестировали на улицах, а закончили работу для университета в мае. В базу программы заносятся фотографии, предоставленные преподавателями и студентами, при этом система самообучается, используя нейронную сеть.
«Все оборудование разработчикам предоставил университет», — говорит руководитель команды разработчиков, студент первого курса магистратуры АВТФ Артем Сорока. По его словам, для работы систем-конкурентов требуется куда более дорогое и сложное оборудование. Программное обеспечение написано на базовых языках программирования: Python, C++, Cython.
«Сам алгоритм, используемый в программном обеспечении, показывает результат 97% узнаваемости», — утверждает один из разработчиков Егор Бухамер.
Пока программа не готова для выхода на рынок, но разработчики планируют доделать ее к концу года.
«По словам авторов разработки, точную стоимость готовой системы обозначить сложно. Одна видеокарта стоимостью пятнадцать тысяч рублей может обслужить около четырех камер. Вместе с остальным оборудованием система обойдется, по рыночным расценкам, в тридцать пять тысяч рублей. Далее все будет зависеть от задачи: все зависит от скорости вычислений, их сложности и точности», — говорят в пресс-службе НГТУ.
В сентябре 2015 года систему распознавания лиц тестировала система интеллектуального распознавания лиц и оставленных предметов.