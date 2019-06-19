19 июня среда
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 64.34
eur 72.23
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 64.34
eur 72.23
Образование

В НГТУ запустили систему, которая следит за студентами-нарушителями в коридорах

Она сканирует лица и передает сигнал охране, когда видит нарушителей

Поделиться

1 255
23 Обсудить

Все новости

Все новости

Создатели программы протестировали её на себе

Фото: пресс-служба НГТУ

В Новосибирском государственном техническом университете установили систему распознавания лиц — её разработали три студента со своим руководителем.

Сейчас система начала работать на факультете автоматики и вычислительной техники. Планируется, что к сентябрю систему установят во всем университете.

«Сейчас тестовая задача программы — контроль рабочего времени преподавателей кафедры, в перспективе она начнет в автоматическом режиме отслеживать посещаемость студентов факультета. 

Глобальная задача проекта — локальная безопасность, внедрение системы в учебных и государственных заведениях позволит контролировать обстановку в помещении. 

Система может производить на записях поиск конкретных людей, которые нарушают или нарушали закон, и предупреждать службы охраны об их появлении», — сообщает пресс-служба НГТУ.

Над системой работали три студента: Артем Сорока, Егор Бухамер и Герман Магай вместе с руководителем, заведующим кафедры автоматизированных систем управления Иваном Томиловым.

Работу они начали в конце сентября 2018 года, в марте 2019 года тестировали на улицах, а закончили работу для университета в мае. В базу программы заносятся фотографии, предоставленные преподавателями и студентами, при этом система самообучается, используя нейронную сеть. 

Видео пресс-службы НГТУ

«Все оборудование разработчикам предоставил университет», — говорит руководитель команды разработчиков, студент первого курса магистратуры АВТФ Артем Сорока. По его словам, для работы систем-конкурентов требуется куда более дорогое и сложное оборудование. Программное обеспечение написано на базовых языках программирования: Python, C++, Cython.

«Сам алгоритм, используемый в программном обеспечении, показывает результат 97% узнаваемости», — утверждает один из разработчиков Егор Бухамер. 

Пока программа не готова для выхода на рынок, но разработчики планируют доделать ее к концу года. 

«По словам авторов разработки, точную стоимость готовой системы обозначить сложно. Одна видеокарта стоимостью пятнадцать тысяч рублей может обслужить около четырех камер. Вместе с остальным оборудованием система обойдется, по рыночным расценкам, в тридцать пять тысяч рублей. Далее все будет зависеть от задачи: все зависит от скорости вычислений, их сложности и точности», — говорят в пресс-службе НГТУ.

В сентябре 2015 года систему распознавания лиц тестировала система интеллектуального распознавания лиц и оставленных предметов.

По теме

ТЕКСТ

Елена Громкова

ТЕГИ

система распознавания лиц

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (23)

Фото пользователя
Bream
19 июн 2019 в 13:03

эмм... а это вообще законно?

Точняк (убираю парашу в туалете чопа)
19 июн 2019 в 12:54

Все правильно, сигнал должен сразу поступать сотруднику ЧОПа на ПЦУ, который сразу отправляет экипаж охраны для передачи нарушителей полиции.

Точняк
19 июн 2019 в 12:53

Слушайте, а может такая система Королей,ржак и павлов вычислить? узнать в толпе допустим?