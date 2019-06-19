В НГТУ запустили систему, которая следит за студентами-нарушителями в коридорах

Создатели программы протестировали её на себе

В Новосибирском государственном техническом университете установили систему распознавания лиц — её разработали три студента со своим руководителем. Сейчас система начала работать на факультете автоматики и вычислительной техники. Планируется, что к сентябрю систему установят во всем университете. «Сейчас тестовая задача программы — контроль рабочего времени преподавателей кафедры, в перспективе она начнет в автоматическом режиме отслеживать посещаемость студентов факультета. Глобальная задача проекта — локальная безопасность, внедрение системы в учебных и государственных заведениях позволит контролировать обстановку в помещении.

Система может производить на записях поиск конкретных людей, которые нарушают или нарушали закон, и предупреждать службы охраны об их появлении», — сообщает пресс-служба НГТУ. Над системой работали три студента: Артем Сорока, Егор Бухамер и Герман Магай вместе с руководителем, заведующим кафедры автоматизированных систем управления Иваном Томиловым.

Работу они начали в конце сентября 2018 года, в марте 2019 года тестировали на улицах, а закончили работу для университета в мае. В базу программы заносятся фотографии, предоставленные преподавателями и студентами, при этом система самообучается, используя нейронную сеть.

Видео пресс-службы НГТУ

«Все оборудование разработчикам предоставил университет», — говорит руководитель команды разработчиков, студент первого курса магистратуры АВТФ Артем Сорока. По его словам, для работы систем-конкурентов требуется куда более дорогое и сложное оборудование. Программное обеспечение написано на базовых языках программирования: Python, C++, Cython. «Сам алгоритм, используемый в программном обеспечении, показывает результат 97% узнаваемости», — утверждает один из разработчиков Егор Бухамер.