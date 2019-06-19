Водителя «Тойоты» отправили в колонию за двух сбитых на «зебре» девушек

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6 мая 2019
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После смертельного ДТП водитель бросил «Тойоту» и убежал
Фото: предоставлено читателем НГС
В Новосибирске завершился суд над водителем «Тойоты», которого обвиняли в жёстком ДТП с двумя пешеходами на улице Мира: в аварии серьёзно пострадала беременная девушка, а её подруга погибла на месте. После той аварии водителя не могли найти несколько месяцев.
Обвинительный приговор 19-летнему гражданину Узбекистана вынес сегодня Кировский районный суд Новосибирска. Он получил три года и три месяца колонии общего режима. Об этом корреспонденту НГС рассказала старший помощник прокурора Кировского района Наталья Утенкова.
«Водитель на автомобиле Toyota Corona Premio двигался по улице Мира со стороны Ватутина в сторону Сибиряков-Гвардейцев, в пути следования, у дома № 27, совершил наезд на двух пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. После чего водитель, оставив автомобиль, с места ДТП скрылся», — сообщала ранее государственный инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.
Она поясняла, что в ДТП погибла сбитая 23-летняя девушка. Вторую, 25-летнюю пострадавшую, увезли в больницу с предварительным диагнозом «переломы таза и бедра».
Как уточнила Наталья Утенкова, у виновника ДТП никогда не было водительских прав, а найти его удалось только в феврале 2019 года. Тогда же гражданина Узбекистана заключили под стражу. Свою вину он признал.
Судили водителя по по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).
В прокуратуре Кировского района рассказали, что на момент этого преступления у водителя «Тойоты» была непогашенная судимость — ранее он отбывал срок за грабёж. Кроме того, в мае 2019 года мировой судья вынес молодому человеку приговор за покушение на кражу, и этот приговор Кировский районный суд учёл сегодня, когда назначал наказание за смертельное ДТП.
Окончательно осуждённый получил три года и три месяца колонии общего режима. В срок ему зачтут то время, которое он провёл в СИЗО из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня колонии. Также суд на три года запретил виновнику ДТП садиться за руль и обязал его выплатить компенсацию морального вреда за травмы и гибель пешеходов. Пострадавшая девушка должна получить 500 тысяч рублей, а мама погибшей — 1 миллион рублей. На машину осуждённого суд наложил арест, который будет сохраняться до тех пор, пока осуждённый не выплатит эти суммы, передали в прокуратуре Кировского района.
сбежал с места преступления, и это еще с учетом другого преступления 3 года дали? ну тут и говорить тогда цензурного уже нечего - образцовое "правосудие". несколько сотен таких "строгих" приговоров и так и перебьют оставшихся.