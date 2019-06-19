Водителя «Тойоты» отправили в колонию за двух сбитых на «зебре» девушек

В Новосибирске завершился суд над водителем «Тойоты», которого обвиняли в жёстком ДТП с двумя пешеходами на улице Мира: в аварии серьёзно пострадала беременная девушка, а её подруга погибла на месте. После той аварии водителя не могли найти несколько месяцев.

Обвинительный приговор 19-летнему гражданину Узбекистана вынес сегодня Кировский районный суд Новосибирска. Он получил три года и три месяца колонии общего режима. Об этом корреспонденту НГС рассказала старший помощник прокурора Кировского района Наталья Утенкова.

ДТП, из-за которого водитель оказался на скамье подсудимых, случилось вечером 6 сентября 2018 года на улице Мира.

«Водитель на автомобиле Toyota Corona Premio двигался по улице Мира со стороны Ватутина в сторону Сибиряков-Гвардейцев, в пути следования, у дома № 27 , совершил наезд на двух пешеходов в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. После чего водитель, оставив автомобиль, с места ДТП скрылся», — сообщала ранее государственный инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.

Она поясняла, что в ДТП погибла сбитая 23-летняя девушка. Вторую, 25-летнюю пострадавшую, увезли в больницу с предварительным диагнозом «переломы таза и бедра». Выжившая девушка на тот момент была беременна — врачам удалось её спасти.



Айгерим надолго оказалась в больнице Фото: Мария Морсина

Как уточнила Наталья Утенкова, у виновника ДТП никогда не было водительских прав, а найти его удалось только в феврале 2019 года. Тогда же гражданина Узбекистана заключили под стражу. Свою вину он признал.