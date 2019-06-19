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Дороги и транспорт

«Тойота» всмятку: спасатели сняли на видео последствия тройного ДТП на «Березовой роще»

Кроссовер протаранил припаркованные авто и перевернул одно из них набок

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Авария случилась недалеко от парка «Берёзовая роща»

Фото: vk.com/mass54

Новосибирские спасатели опубликовали видео с последствиями аварии на проспекте Дзержинского — накануне вечером там разбились три автомобиля.

«Информация о ДТП на пересечении улиц Гоголя и Проспект Дзержинского поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 20:22. Буквально через несколько минут оперативный экипаж уже прибыл на место ДТП», — рассказывают представители Муниципальной аварийно-спасательной службы.

В аварию попали три автомобиля: Toyota Mark II, Toyota RAV4 и Subaru Forester. Накануне в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что Subaru въехал в две «Тойоты», которые были припаркованы. Автомобиль Toyota Mark II опрокинулся набок. В аварии пострадал водитель Toyota RAV4.

«Спасатели обеспечили противопожарную безопасность транспортных средств и их стабилизацию. Сотрудники пожарной охраны смыли с проезжей части разлившееся топливо», — сообщили в МАСС.

Накануне также на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — Toyota Premio заехала на Nissan Sunny. В итоге машина так и осталась на капоте легковушки и врезалась на нём в столб.

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КОММЕНТАРИИ (9)

M.m
19 июн 2019 в 10:40

Всё таки доступность прулей в городе. Это опасная штука!

крс
19 июн 2019 в 10:34

Субара и Маяк - гремучая смесь.

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
19 июн 2019 в 10:35

Недоводители....