«Тойота» всмятку: спасатели сняли на видео последствия тройного ДТП на «Березовой роще»

Новосибирские спасатели опубликовали видео с последствиями аварии на проспекте Дзержинского — накануне вечером там разбились три автомобиля.

«Информация о ДТП на пересечении улиц Гоголя и Проспект Дзержинского поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 20:22. Буквально через несколько минут оперативный экипаж уже прибыл на место ДТП», — рассказывают представители Муниципальной аварийно-спасательной службы.

В аварию попали три автомобиля: Toyota Mark II, Toyota RAV4 и Subaru Forester. Накануне в пресс-службе ГУ МВД сообщили, что Subaru въехал в две «Тойоты», которые были припаркованы. Автомобиль Toyota Mark II опрокинулся набок. В аварии пострадал водитель Toyota RAV4.