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Происшествия

Водитель «Тойоты» пошёл под суд за пьяное ДТП с гибелью пешехода на Ватутина

Сначала машина сбила мужчину, а потом столкнулась со встречным SEAT Ibiza

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24-летнему водителю «Тойоты» предъявили обвинение в ДТП на пешеходном переходе 

Фото: предоставлено Владиславом Савченковым 

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела о ДТП на перекрёстке Ватутина и Котовского, в котором погиб 19-летний прохожий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Происшествие случилось осенью 2018 года. Вечером 23 октября пьяный 24-летний житель Алтайского края на машине Toyota Allion ехал по улице Ватутина

«Приближаясь к пересечению с улицей Котовского, водитель, проигнорировав красный запрещающий сигнал светофора и требование дорожного знака "Стоп-линия", осуществил обгон впереди стоящих автомобилей и совершил наезд на пешехода 1999 года рождения, который двигался по регулируемому пешеходному переходу», — рассказали в областной полиции.

В ведомстве добавили, что после этого Toyota столкнулась со встречным автомобилем SEAT Ibiza. Попавший в ДТП пешеход умер от травм.

Теперь водителю «Тойоты» предстоит ответить за это перед законом. Уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) уже поступило в суд. Обвиняемый сейчас находится под подпиской о невыезде, передали в МВД.

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ТЕГИ

смертельное ДТП с пешеходомуголовное дело

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КОММЕНТАРИИ (11)

Точняк
19 июн 2019 в 09:59

Да когда уже начнут за пьяное ДТП, со смертельным исходом, давать срок, как за предумышленное убийство???
А если в салоне сидели собутыльники, то как за предумышленное убийство группой лиц, по преварительному сговору...

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Butch
19 июн 2019 в 10:02

А ведь шанс подбить SEAT Ibiza в Новосибирске близок к нулю...
Алконавту нужно в казино удачу испытать))

iovs
19 июн 2019 в 10:16

я слышал что на алтайцев алкоголь действует более пагубно . короче там много не надо что бы с катушек съехать