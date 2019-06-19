Водитель «Тойоты» пошёл под суд за пьяное ДТП с гибелью пешехода на Ватутина

«Приближаясь к пересечению с улицей Котовского, водитель, проигнорировав красный запрещающий сигнал светофора и требование дорожного знака "Стоп-линия", осуществил обгон впереди стоящих автомобилей и совершил наезд на пешехода 1999 года рождения, который двигался по регулируемому пешеходному переходу», — рассказали в областной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В Новосибирске завершилось расследование уголовного дела о ДТП на перекрёстке Ватутина и Котовского, в котором погиб 19-летний прохожий.

В ведомстве добавили, что после этого Toyota столкнулась со встречным автомобилем SEAT Ibiza. Попавший в ДТП пешеход умер от травм.

Теперь водителю «Тойоты» предстоит ответить за это перед законом. Уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) уже поступило в суд. Обвиняемый сейчас находится под подпиской о невыезде, передали в МВД.