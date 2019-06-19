Машина вспыхнула после аварии на Толмачёвском шоссе

Сегодня утром, 19 июня, автомобиль загорелся после аварии в Ленинском районе Новосибирска.



Первое сообщение о столкновении двух легковых машин на Толмачёвском шоссе недалеко от остановки «Скания» поступило на номер «112» в 6:36. Согласно первоначальным сведениям, в ДТП пострадал один человек. Впоследствии стало известно, что авария обошлась без пострадавших, но одна из машин загорелась.



Фото с горящим автомобилем появилось в паблике «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54«» в соцсети «ВКонтакте».

