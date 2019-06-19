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Работа

Новосибирцы признались в желании работать только четыре дня в неделю

Большинство опрошенных уверены, что такой график снизит их стресс и улучшит здоровье

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37% опрошенных считают, что четырёхдневная рабочая неделя повысит их производительность

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Аналитики портала Зарплата.ру спросили у новосибирцев, хотят ли они перейти на четырехдневную рабочую неделю: против оказался только каждый десятый.

Всего в опросе приняли участие 860 жителей Новосибирска.

«Большинство [опрошенных] новосибирцев — 87% — выступают за четырёхдневную рабочую неделю, переход на которую в ближайшем будущем спрогнозировал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на Международной конференции труда. 2% утверждают, что в их компании уже работают в таком режиме. А вот 11% горожан не хотят работать по четыре дня», — рассказали в пресс-службе портала Зарплата.ру.

Среди тех новосибирцев, которые оказались против перехода на новый график, большинство работают в сфере медицины или сфере продаж. «За» оказались в первую очередь работники финансовой сферы, а также IT, маркетинга и PR.

«Самой популярной причиной, по которой респонденты не хотели бы переходить на четырехдневную неделю, — страх, что из-за этого уменьшится заработная плата. Также многие опасаются, что при таком графике возрастёт нагрузка», — прокомментировал бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков.

Четверть опрошенных горожан уверены, что за четыре дня они сумеют справиться со всеми рабочими задачами. 66% считают, что им будет сложно, но они смогут подстроиться. При этом 9% опрошенных новосибирцев признались, что им даже при пятидневке трудно укладываться в дедлайны, а за четыре дня они точно не будут успевать.

Больше половины опрошенных новосибирцев (57%) предполагают, что при переходе на четырехдневный график у них уменьшится рабочий стресс и улучшится здоровье. 32% ожидают, что работа начнёт приносить им удовольствие, а 37% уверены в повышении производительности. 3% респондентов, наоборот, считают, что будут хуже справляться со своими задачами на работе. А по мнению 9% опрошенных, из-за смены рабочего распорядка ничего не изменится.

«В этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа», — пояснили авторы исследования.

Ранее новосибирцы рассказали, сколько времени тратят на дорогу до работы. Оказалось, что каждый десятый проводит в пути от одного до двух часов.

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КОММЕНТАРИИ (12)

солдат
19 июн 2019 в 08:58

Да четыре дня - это ещё много ... один вполне достаточно , чтобы осуществить экономический прорыв и и распродать всё , что ещё осталось ...

С той стороны
19 июн 2019 в 08:58

Так этим халявщикам лучше вообще БЫ не работать и деньги получать . Они до сих пор зар плату получкой называют . Ни чего удивительного в стране бездельников и серой экономики . Выдайте им всем по маленькой скважине с нефтью , они вообще счастливы будут такой халяве .

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боец ркка
19 июн 2019 в 08:57

Да уж лучше четыре дня попахать подольше и три выходных потом