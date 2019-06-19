Два новосибирских вуза вошли в список лучших университетов мира

В мировом рейтинге лучших университетов QS World University Rankings НГУ занял 231-е место среди 1001 вузов. За год он поднялся сразу на 13 позиций с 244-го места, обогнав Санкт-Петербургский государственный университет (234-е место). Таким образом новосибирский вуз занял второе место среди российских вузов в мировом рейтинге, уступив только Московскому университету им. Ломоносова (84-е место).

Два новосибирских вуза, НГУ и НГТУ, вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds.

Также, кроме НГУ, в списке лучших вузов мира оказался НГТУ. Как и в прошлом году, он остался в группе 801-1000. Всего в престижный рейтинг попало 25 российских университетов.

Возглавляют рейтинг по-прежнему три американских вуза — Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты.

Глобальный рейтинг QS (World University Rankings) считается одним из самых авторитетных в мире. При оставлении аналитики используют шесть показателей: отношение работодателей к выпускникам университета, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, репутация в академической среде, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.

В феврале оба вуза попали в мировой предметный рейтинг QS World University Rankings by Subject.