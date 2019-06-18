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Дороги и транспорт Страна и мир

S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний Восточной Европы

Однако в мировом рейтинге компания потеряла две позиции

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Новосибирская авиакомпания расположилась на третьей строчке

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines вошла в топ-10 лучших авиакомпаний Восточной Европы по версии британского консалтингового агентства Skytrax.

Агенство обнародовало рейтинг 100 авиакомпаний мира World Airline Awards 2019, составленный на основе опроса клиентов по всему миру. 98-е место в мировом рейтинге заняла новосибирская авиакомпания S7 Airlines, опустившись по сравнению с прошлым годом на две строчки. Кроме неё из российских авиаперевозчиков в топ-100 вошёл «Аэрофлот», который разместился на 22-м месте. Лидером рейтинга стала авиакомпания Катара Qatar Airways. 

Также Skytrax включила S7 Airlines в десятку лучших региональных авиакомпаний — она заняла третье место.

Исследование проходило с сентября 2018 года по май 2019 года. В этот раз при составлении рейтинга аналитики учли мнения 21,65 млн пассажиров из более чем 100 стран. В предложенном списке было больше 300 авиакомпаний.

Ранее S7 Airlines заняла второе место в рейтинге лучших российских авиакомпаний.

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КОММЕНТАРИИ (12)

Точняк
18 июн 2019 в 23:50

Когда они наконец начнут предоставлять в аренду самолеты?
Например, руководителю чопа это нужно.

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совсем вредная
18 июн 2019 в 23:45

Всегда летаю только с S7, лучше Аэрофлота в разы. У них , хотя бы ,суперджетов нет, это положительно их характеризует.

Фото пользователя
Павел2016 - Отец Всея на НГС
18 июн 2019 в 23:45

Неплохая авиакомпания.
Парк воздушных судов молодой.
Кормят на борту вкусно.
Расписание соблюдают.
Кабинный экипаж вежливый.
Базируются в Толмачево.

Что еще нужно пассажиру?