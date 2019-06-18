S7 вошла в тройку лучших авиакомпаний Восточной Европы

Новосибирская авиакомпания S7 Airlines вошла в топ-10 лучших авиакомпаний Восточной Европы по версии британского консалтингового агентства Skytrax.
Агенство обнародовало рейтинг 100 авиакомпаний мира World Airline Awards 2019, составленный на основе опроса клиентов по всему миру. 98-е место в мировом рейтинге заняла новосибирская авиакомпания S7 Airlines, опустившись по сравнению с прошлым годом на две строчки. Кроме неё из российских авиаперевозчиков в топ-100 вошёл «Аэрофлот», который разместился на 22-м месте. Лидером рейтинга стала авиакомпания Катара Qatar Airways.
Также Skytrax включила S7 Airlines в десятку лучших региональных авиакомпаний — она заняла третье место.
Исследование проходило с сентября 2018 года по май 2019 года. В этот раз при составлении рейтинга аналитики учли мнения 21,65 млн пассажиров из более чем 100 стран. В предложенном списке было больше 300 авиакомпаний.
Ранее S7 Airlines заняла второе место в рейтинге лучших российских авиакомпаний.