Автомобиль опрокинулся набок в Дзержинском районе

Сегодня, 18 июня, около 20:00 на проспекте Дзержинского произошла авария — по предварительной информации, столкнулись два автомобиля: Toyota и Subaru. Из-за удара первый вылетел с дороги и опрокинулся набок.

— Водитель Toyota не был пристегнут, получил рулем по горлу. Приехали МЧС, вытащили, увезли на скорой. Состояние — шок. Распиливать ничего не пришлось. Просто пожарные заливали бензин обеих машин. Бензином воняет на всю улицу, — рассказала корреспонденту НГС очевидица аварии Марина Грецкова.