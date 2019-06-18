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Дороги и транспорт

Автомобиль опрокинулся набок в Дзержинском районе

Пожарным пришлось отмывать дорогу от разлившегося бензина

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На перекрёстке столкнулись два автомобиля: Toyota и Subaru

Фото: читатель НГС

Сегодня, 18 июня, около 20:00 на проспекте Дзержинского произошла авария — по предварительной информации, столкнулись два автомобиля: Toyota и Subaru. Из-за удара первый вылетел с дороги и опрокинулся набок. 

— Водитель Toyota не был пристегнут, получил рулем по горлу. Приехали МЧС, вытащили, увезли на скорой. Состояние — шок. Распиливать ничего не пришлось. Просто пожарные заливали бензин обеих машин. Бензином воняет на всю улицу, — рассказала корреспонденту НГС очевидица аварии Марина Грецкова.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт ДТП и уточняют информацию по пострадавшим.

Сегодня на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — Toyota Premio заехала на Nissan Sunny. В итоге машина так и осталась на капоте легковушки и врезалась на нём в столб.

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КОММЕНТАРИИ (17)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
18 июн 2019 в 21:33

Что с людьми происходит?
Почему такие жесткие ДТП?
Вообще по сторонам не смотрят, что ли?

Неужели у всех один принцип: " Я на дороге один!"

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Лужайка
18 июн 2019 в 21:31

Почему при аварии правый руль всегда переворачивается?

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‪‬‬‬‬
18 июн 2019 в 21:57

по-моему на НГСе же несколько лет назад публиковали флэш-схемы ДТП?.. это кануло в лету?