Автомобиль опрокинулся набок в Дзержинском районе

Сегодня, 18 июня, около 20:00 на проспекте Дзержинского произошла авария — по предварительной информации, столкнулись два автомобиля: Toyota и Subaru. Из-за удара первый вылетел с дороги и опрокинулся набок.
— Водитель Toyota не был пристегнут, получил рулем по горлу. Приехали МЧС, вытащили, увезли на скорой. Состояние — шок. Распиливать ничего не пришлось. Просто пожарные заливали бензин обеих машин. Бензином воняет на всю улицу, — рассказала корреспонденту НГС очевидица аварии Марина Грецкова.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт ДТП и уточняют информацию по пострадавшим.
Сегодня на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — Toyota Premio заехала на Nissan Sunny. В итоге машина так и осталась на капоте легковушки и врезалась на нём в столб.