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Здоровье
Фоторепортаж

«У нас опускаются руки»: девушки с раком ответили хейтерам с НГС на критику из-за красивых фото

Их жалеют или говорят, что не надо показывать страшный диагноз на весь город, — они не согласны

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Автор фотопроекта Юлия Чёрная (на фото справа) решила заранее ответить хейтерам на критику

Фото: Андрей Дробыш

Сибирячки с онкологическими болезнями опубликовали новую профессиональную фотосессию, на которой превратились в настоящих моделей. Организатор этого проекта Юлия Чёрная прочитала комментарии на НГС к предыдущим фотопроектам и ответила хейтерам.

Новая фотосессия приурочена ко дню рождения клуба поддержки онковыздоравливающих пациентов «Хорошие люди», в ней поучаствовали 19 сибирячек — не только из Новосибирска, но и из Томска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка и Анжеро-Судженска.

«Нам исполнилось два года, и я как глава, как идейный вдохновитель придумала сделать девочкам такой сюрприз», — рассказала корреспонденту НГС организатор и руководитель клуба Юлия Чёрная.

Фотосессия прошла в библиотеке имени Льва Толстого — учреждение бесплатно предоставило участницам помещения. Фотографы, стилисты и визажисты тоже не взяли денег за свою работу.

Фотосессия проходила в библиотеке имени Толстого. На фото — Екатерина Казакова

Фото: Алёна Кириллова 

Фотосессия была полностью благотворительной — с участников не взяли денег за съёмку, аренду помещения и макияж. На фото — Галина Ахметова

Фото: Алёна Кириллова

За последние годы сибирячки, болеющие раком, довольно часто стали публиковать красивые профессиональные снимки и рассказывать о своих диагнозах. Юлия Чёрная объяснила, что под такими материалами часто можно увидеть комментарии людей, которые активно жалеют участниц. Хотя сами сибирячки, участвовавшие в фотосессиях, не хотят, чтобы их жалели, заверила организатор.

«Любой человек, который попал под диагноз "рак" — именно попал, потому что это проезжается, как поезд проезжается по организму человека — как по психическому, так и по физическому состоянию <…> в начале своего пути, естественно, очень сильно подавлен. 

Он не понимает, что с ним происходит и, возможно, в тот момент он жалеет сам себя. Но со временем, когда он прошёл уже какую-то часть борьбы, прошёл химиотерапию, операции <…> Да, это страшно, но у нас и от простуды умирают, от гриппа, и меньше всего такой человек хочет получить к себе именно жалость.

В проекте поучаствовали 19 сибирячек из разных городов. На фото — Оксана Гусева

Фото: Ольга Смирнова

Мы сами себя никогда не жалеем, мы готовы к борьбе и понимаем, как только мы получаем к себе жалость, у нас опускаются руки, потому что "Ой, я бедный-несчастный, самый больной на свете человек". Сколько бы мы ни читали комментариев — мы находились в шоке абсолютном: "Вот, они это делают, чтобы нас пожалели". Да нифига — мы это делаем для того, чтобы показать, что наша жизнь раскрашена очень яркими красками. 

Если посмотреть сейчас на среднестатистического человека, как он живёт? Дом — работа — дом — работа. Мы же так не живём. Мы выходим на улицу и радуемся, что дует ветер. Мы видим, что трава даже гораздо зеленее, чем была раньше. Мы радуемся каждому новому дню, и мы живём только этим днём. Конечно, мы думаем и о наших детях, но в первую очередь мы живём здесь и сейчас», — объяснила замысел Юлия Чёрная.

Как заверили организаторы проекта, они сделали фотосессию не для того, чтобы участниц жалели. На фото — Татьяна Гольмгрейн

Фото: Алёна Кириллова

Также они хотели обратить внимание на то, что человеку следует заранее позаботиться о своём здоровье. На фото — Оксана Гусева

Фото: Ольга Смирнова

По её словам, участники клуба обмениваются информацией об этапах лечения, иногда пишут эмоционально, но получают не жалость, а поддержку и контакты нужных специалистов (врачей, психологов, юристов).

Также Юлия Чёрная ответила комментаторам, которые сомневаются, что болезни нужно «выпячивать» на весь город.

Лучше поддержать человека, а не жалеть его, уверена организатор проекта. На фото — Татьяна Пивоварова

Фото: Ольга Смирнова

«Мы радуемся каждому новому дню», — говорят участницы проекта. На фото — Юлия Смертьева

Фото: Андрей Дробыш

«Мы просто хотим показать, что в принципе есть такое заболевание и от него не застрахован никто. Взять мой пример — никого нет в семье с диагнозом "рак", я первая. Во-вторых, чтобы люди понимали, что это не приговор, что от этого можно вылечиться. 

Важно грамотно проходить обследования, не забивать на своё здоровье, слушать свой организм, пойти вовремя провериться — и шанс на выздоровление увеличивается многократно. 

И лишний раз людям сказать: "Ребят, вы задумайтесь о своём здоровье". А для тех, кто болеет, сказать, что есть группы поддержки, что есть, куда прийти, с кем поговорить, с кем созвониться и решить свои вопросы», — заключила собеседница НГС.

Финалом проекта должна стать выставка в библиотеке 

Фото: Игорь Воробьёв 

К осени клуб «Хорошие люди» планирует устроить фотовыставку лучших снимков в месте, где и проводилась съёмка, — в библиотеке имени Льва Толстого.

Ранее новосибирским врачам устроили милую юмористическую фотосессию — авторы решили показать, что медики «тоже люди». Фотографы сняли их в проекте «После работы» в необычном для пациентов амплуа — с шахматами, мягкими игрушками, собаками и музыкальными инструментами.

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ТЕГИ

раконкологиякрасивая фотосессия

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КОММЕНТАРИИ (9)

Старушенция
19 июн 2019 в 08:46

Девушки, спасибо вам за вашуе бесстрашие и активность! Вы поддерживаете и себя, и других.

Может, вот такие действия помогут избавиться от невежества, от травли и цинизма в комментариях - позорных явлениях в Интернете, который сам по себе огромное благо.

Здоровья вам, сил и уверенности!

Ягодка
19 июн 2019 в 08:48

Молодцы, умницы! Дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни! А на хейтеров и прочих несчастных, не полноценных идиотов не обращайте внимания, они сами отвечают за свою карму.

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хлеб с квасом
19 июн 2019 в 08:47

Девчонки, круто! Всех нытиков в топку! Они на НГСе неистребимы, как тараканы )))) А вы как раз некий антипод этих ноющих и брюзжащих по любому поводу и без повода "комментаторов" - оказавшись в непростой ситуации не перестали жить полной жизнью и улыбаться. Аплодирую стоя и пью свой утренний офисный кофе за ваше здоровье!!!