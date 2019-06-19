«У нас опускаются руки»: девушки с раком ответили хейтерам с НГС на критику из-за красивых фото

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6 мая 2019
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Автор фотопроекта Юлия Чёрная (на фото справа) решила заранее ответить хейтерам на критику
Фото: Андрей Дробыш
Сибирячки с онкологическими болезнями опубликовали новую профессиональную фотосессию, на которой превратились в настоящих моделей. Организатор этого проекта Юлия Чёрная прочитала комментарии на НГС к предыдущим фотопроектам и ответила хейтерам.
Новая фотосессия приурочена ко дню рождения клуба поддержки онковыздоравливающих пациентов «Хорошие люди», в ней поучаствовали 19 сибирячек — не только из Новосибирска, но и из Томска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка и Анжеро-Судженска.
«Нам исполнилось два года, и я как глава, как идейный вдохновитель придумала сделать девочкам такой сюрприз», — рассказала корреспонденту НГС организатор и руководитель клуба Юлия Чёрная.
Фотосессия прошла в библиотеке имени Льва Толстого — учреждение бесплатно предоставило участницам помещения. Фотографы, стилисты и визажисты тоже не взяли денег за свою работу.
«Любой человек, который попал под диагноз "рак" — именно попал, потому что это проезжается, как поезд проезжается по организму человека — как по психическому, так и по физическому состоянию <…> в начале своего пути, естественно, очень сильно подавлен.
Он не понимает, что с ним происходит и, возможно, в тот момент он жалеет сам себя. Но со временем, когда он прошёл уже какую-то часть борьбы, прошёл химиотерапию, операции <…> Да, это страшно, но у нас и от простуды умирают, от гриппа, и меньше всего такой человек хочет получить к себе именно жалость.
Мы сами себя никогда не жалеем, мы готовы к борьбе и понимаем, как только мы получаем к себе жалость, у нас опускаются руки, потому что "Ой, я бедный-несчастный, самый больной на свете человек". Сколько бы мы ни читали комментариев — мы находились в шоке абсолютном: "Вот, они это делают, чтобы нас пожалели". Да нифига — мы это делаем для того, чтобы показать, что наша жизнь раскрашена очень яркими красками.
Если посмотреть сейчас на среднестатистического человека, как он живёт? Дом — работа — дом — работа. Мы же так не живём. Мы выходим на улицу и радуемся, что дует ветер. Мы видим, что трава даже гораздо зеленее, чем была раньше. Мы радуемся каждому новому дню, и мы живём только этим днём. Конечно, мы думаем и о наших детях, но в первую очередь мы живём здесь и сейчас», — объяснила замысел Юлия Чёрная.
По её словам, участники клуба обмениваются информацией об этапах лечения, иногда пишут эмоционально, но получают не жалость, а поддержку и контакты нужных специалистов (врачей, психологов, юристов).
Также Юлия Чёрная ответила комментаторам, которые сомневаются, что болезни нужно «выпячивать» на весь город.
«Мы просто хотим показать, что в принципе есть такое заболевание и от него не застрахован никто. Взять мой пример — никого нет в семье с диагнозом "рак", я первая. Во-вторых, чтобы люди понимали, что это не приговор, что от этого можно вылечиться.
Важно грамотно проходить обследования, не забивать на своё здоровье, слушать свой организм, пойти вовремя провериться — и шанс на выздоровление увеличивается многократно.
И лишний раз людям сказать: "Ребят, вы задумайтесь о своём здоровье". А для тех, кто болеет, сказать, что есть группы поддержки, что есть, куда прийти, с кем поговорить, с кем созвониться и решить свои вопросы», — заключила собеседница НГС.
К осени клуб «Хорошие люди» планирует устроить фотовыставку лучших снимков в месте, где и проводилась съёмка, — в библиотеке имени Льва Толстого.
Ранее новосибирским врачам устроили милую юмористическую фотосессию — авторы решили показать, что медики «тоже люди». Фотографы сняли их в проекте «После работы» в необычном для пациентов амплуа — с шахматами, мягкими игрушками, собаками и музыкальными инструментами.
Девчонки, круто! Всех нытиков в топку! Они на НГСе неистребимы, как тараканы )))) А вы как раз некий антипод этих ноющих и брюзжащих по любому поводу и без повода "комментаторов" - оказавшись в непростой ситуации не перестали жить полной жизнью и улыбаться. Аплодирую стоя и пью свой утренний офисный кофе за ваше здоровье!!!