«У нас опускаются руки»: девушки с раком ответили хейтерам с НГС на критику из-за красивых фото

Сибирячки с онкологическими болезнями опубликовали новую профессиональную фотосессию, на которой превратились в настоящих моделей. Организатор этого проекта Юлия Чёрная прочитала комментарии на НГС к предыдущим фотопроектам и ответила хейтерам.

Новая фотосессия приурочена ко дню рождения клуба поддержки онковыздоравливающих пациентов «Хорошие люди», в ней поучаствовали 19 сибирячек — не только из Новосибирска, но и из Томска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка и Анжеро-Судженска.

«Нам исполнилось два года, и я как глава, как идейный вдохновитель придумала сделать девочкам такой сюрприз», — рассказала корреспонденту НГС организатор и руководитель клуба Юлия Чёрная.



Фотосессия прошла в библиотеке имени Льва Толстого — учреждение бесплатно предоставило участницам помещения. Фотографы, стилисты и визажисты тоже не взяли денег за свою работу.



Фотосессия проходила в библиотеке имени Толстого. На фото — Екатерина Казакова Фото: Алёна Кириллова

Фотосессия была полностью благотворительной — с участников не взяли денег за съёмку, аренду помещения и макияж. На фото — Галина Ахметова Фото: Алёна Кириллова

За последние годы сибирячки, болеющие раком, довольно часто стали публиковать красивые профессиональные снимки и рассказывать о своих диагнозах. Юлия Чёрная объяснила, что под такими материалами часто можно увидеть комментарии людей, которые активно жалеют участниц. Хотя сами сибирячки, участвовавшие в фотосессиях, не хотят, чтобы их жалели, заверила организатор.

«Любой человек, который попал под диагноз "рак" — именно попал, потому что это проезжается, как поезд проезжается по организму человека — как по психическому, так и по физическому состоянию <…> в начале своего пути, естественно, очень сильно подавлен. Он не понимает, что с ним происходит и, возможно, в тот момент он жалеет сам себя. Но со временем, когда он прошёл уже какую-то часть борьбы, прошёл химиотерапию, операции <…> Да, это страшно, но у нас и от простуды умирают, от гриппа, и меньше всего такой человек хочет получить к себе именно жалость.



В проекте поучаствовали 19 сибирячек из разных городов. На фото — Оксана Гусева Фото: Ольга Смирнова

Мы сами себя никогда не жалеем, мы готовы к борьбе и понимаем, как только мы получаем к себе жалость, у нас опускаются руки, потому что "Ой, я бедный-несчастный, самый больной на свете человек". Сколько бы мы ни читали комментариев — мы находились в шоке абсолютном: "Вот, они это делают, чтобы нас пожалели". Да нифига — мы это делаем для того, чтобы показать, что наша жизнь раскрашена очень яркими красками. Если посмотреть сейчас на среднестатистического человека, как он живёт? Дом — работа — дом — работа. Мы же так не живём. Мы выходим на улицу и радуемся, что дует ветер. Мы видим, что трава даже гораздо зеленее, чем была раньше. Мы радуемся каждому новому дню, и мы живём только этим днём. Конечно, мы думаем и о наших детях, но в первую очередь мы живём здесь и сейчас», — объяснила замысел Юлия Чёрная.



Как заверили организаторы проекта, они сделали фотосессию не для того, чтобы участниц жалели. На фото — Татьяна Гольмгрейн Фото: Алёна Кириллова

Также они хотели обратить внимание на то, что человеку следует заранее позаботиться о своём здоровье. На фото — Оксана Гусева Фото: Ольга Смирнова

По её словам, участники клуба обмениваются информацией об этапах лечения, иногда пишут эмоционально, но получают не жалость, а поддержку и контакты нужных специалистов (врачей, психологов, юристов).



Также Юлия Чёрная ответила комментаторам, которые сомневаются, что болезни нужно «выпячивать» на весь город.



Лучше поддержать человека, а не жалеть его, уверена организатор проекта. На фото — Татьяна Пивоварова Фото: Ольга Смирнова

«Мы радуемся каждому новому дню», — говорят участницы проекта. На фото — Юлия Смертьева Фото: Андрей Дробыш

«Мы просто хотим показать, что в принципе есть такое заболевание и от него не застрахован никто. Взять мой пример — никого нет в семье с диагнозом "рак", я первая. Во-вторых, чтобы люди понимали, что это не приговор, что от этого можно вылечиться. Важно грамотно проходить обследования, не забивать на своё здоровье, слушать свой организм, пойти вовремя провериться — и шанс на выздоровление увеличивается многократно. И лишний раз людям сказать: "Ребят, вы задумайтесь о своём здоровье". А для тех, кто болеет, сказать, что есть группы поддержки, что есть, куда прийти, с кем поговорить, с кем созвониться и решить свои вопросы», — заключила собеседница НГС.



Финалом проекта должна стать выставка в библиотеке Фото: Игорь Воробьёв