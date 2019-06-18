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Авто

Хватит на всю ораву: популярный кроссовер-«японец» переделали в 7-местный

Длинный Mitsubishi Outlander увезет 7 человек

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Mitsubishi Outlander уже подготовлен под третий ряд сидений 

Фото: Mitsubishi 

Компания Mitsubishi подготовила для отечественного рынка 7-местную версию популярного кроссовера Mitsubishi Outlander. Размеры этого автомобиля позволяют без проблем установить 3-й ряд сидений. Outlander, к примеру, длиннее Toyota RAV4 на 9,5 сантиметра, Mazda CX-5 — на 14,5 сантиметра. 

На рынках других стран автомобиль уже давно продается с 7 местами, но у нас это будет впервые. Такая конфигурация станет доступна для полноприводных модификаций машины с атмосферными моторами стоимостью под 2 миллиона рублей и более. 

«Если самую минимальную комплектацию смотреть, выходит за 1 894 000 рублей, 2 литра, полный привод. Двигатель есть еще 2,4 литра, тоже полноприводная версия, 2 319 000 рублей. И максимальная версия 3-литровая — 2 502 000 рублей», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Фастар». 

Стоимость дооснащения третьим рядом сидений составит около 50 тысяч рублей. В багажном отсеке Outlander уже используются унифицированные пластиковые панели с подстаканниками и полочками для пассажиров третьего ряда.

Почитайте еще о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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ТЕГИ

Mitsubishi Outlanderновые авто

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КОММЕНТАРИИ (32)

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
18 июн 2019 в 21:15

"Мицубиси" - крепкая машина.
Что Лансер, что АSX, что Аутлендер, что L200 .
А так любимый мной "Мицубиси Паджеро" - вообще вне конкуренции.

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Zloy Den
18 июн 2019 в 21:40

Табуретка... слил через полгода езды.

С Богаткова
18 июн 2019 в 21:54

Для полетов по Богаткова на скорости 150 км/ч не пригоден