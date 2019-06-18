Хватит на всю ораву: популярный кроссовер-«японец» переделали в 7-местный

На рынках других стран автомобиль уже давно продается с 7 местами, но у нас это будет впервые. Такая конфигурация станет доступна для полноприводных модификаций машины с атмосферными моторами стоимостью под 2 миллиона рублей и более.

Компания Mitsubishi подготовила для отечественного рынка 7-местную версию популярного кроссовера Mitsubishi Outlander. Размеры этого автомобиля позволяют без проблем установить 3-й ряд сидений. Outlander, к примеру, длиннее Toyota RAV4 на 9,5 сантиметра, Mazda CX-5 — на 14,5 сантиметра.

«Если самую минимальную комплектацию смотреть, выходит за 1 894 000 рублей, 2 литра, полный привод. Двигатель есть еще 2,4 литра, тоже полноприводная версия, 2 319 000 рублей. И максимальная версия 3-литровая — 2 502 000 рублей», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилерского центра «Фастар».

Стоимость дооснащения третьим рядом сидений составит около 50 тысяч рублей. В багажном отсеке Outlander уже используются унифицированные пластиковые панели с подстаканниками и полочками для пассажиров третьего ряда.

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