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Криминал

На Заельцовском кладбище усилили охрану из-за массовой кражи оград

ЧОПовцы стали тщательнее следить за выезжающими машинами

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Работники «Ритуальных услуг» по возможности помогают горожанам искать и восстанавливать украденные ограды

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

На Заельцовском кладбище Новосибирска стали тщательнее следить за выезжающими машинами, чтобы не допустить кражу чугунных оград с могил.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-центре мэрии города в ответ на официальный запрос, связанный с недавним исчезновением одной из могильных оград.

«В целях недопущения подобных происшествий проведено усиление режима охраны территории общественного кладбища, проведены инструктажи, осуществляется дополнительный контроль сотрудниками ЧОП въездных зон и выезжающего с территории кладбища автотранспорта», — сообщили в пресс-центре со ссылкой на городское управление потребительского рынка.

Как ранее рассказывала читательница НГС, в субботу, 15 июня, она вместе с мужем приехала на Заельцовское кладбище к родителям супруга и обнаружила, что с могил исчезла большая часть чугунной ограды. Также рядом лежала сломанная лопата. При этом в администрации кладбища супругам сообщили, что их случай не единичный.

На вопрос корреспондента НГС о том, как часто на Заельцовском кладбище происходят такие инциденты, в мэрии ответили, что всего с 1 мая по 18 июня в МКУ «Ритуальные услуги» поступило 10 обращений о краже оград. О случившемся знают и полицейские.

«Кроме этого, в весенний период 2019 года сотрудниками общественного кладбища города Новосибирска "Заельцовское" совместно с сотрудниками ЧОП была пресечена попытка кражи неизвестными лицами металлических ограждений и элементов благоустройства могильных захоронений. Указанные лица были задержаны прибывшим нарядом полиции», — сообщили в управлении потребительского рынка.

В мэрии добавили, что работники «Ритуальных услуг» в пределах своих полномочий помогают горожанам искать и восстанавливать украденные ограды.

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кладбище

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КОММЕНТАРИИ (15)

Миллионер
18 июн 2019 в 19:51

Уважаемые модераторы.. может быть уже пора.. начать блокировать профили троллей? Слишком их стало много. Им подражают.. их цитируют.. обсуждают. Они пишут откровенно бредовые комментарии.. устраивают бессмысленные дискуссии.. и портят репутацию сайта. Задумайтесь.

Точняк
18 июн 2019 в 19:28

Наш ЧОП уже на месте оцепил периметр.

Типа
18 июн 2019 в 19:33

Оградки пластиковые делать надо, их никто не украдёт. Чугун в металлолом сдали, не мешало-бы операм проверить ближайшие приёмные пункты. И где все эти хвалёные беспилотники ночные и вездесущие камеры видео наблюдения?