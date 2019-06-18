На Заельцовском кладбище усилили охрану из-за массовой кражи оград

«В целях недопущения подобных происшествий проведено усиление режима охраны территории общественного кладбища, проведены инструктажи, осуществляется дополнительный контроль сотрудниками ЧОП въездных зон и выезжающего с территории кладбища автотранспорта», — сообщили в пресс-центре со ссылкой на городское управление потребительского рынка.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в пресс-центре мэрии города в ответ на официальный запрос, связанный с недавним исчезновением одной из могильных оград .

На Заельцовском кладбище Новосибирска стали тщательнее следить за выезжающими машинами, чтобы не допустить кражу чугунных оград с могил.

Как ранее рассказывала читательница НГС, в субботу, 15 июня, она вместе с мужем приехала на Заельцовское кладбище к родителям супруга и обнаружила, что с могил исчезла большая часть чугунной ограды. Также рядом лежала сломанная лопата. При этом в администрации кладбища супругам сообщили, что их случай не единичный.



На вопрос корреспондента НГС о том, как часто на Заельцовском кладбище происходят такие инциденты, в мэрии ответили, что всего с 1 мая по 18 июня в МКУ «Ритуальные услуги» поступило 10 обращений о краже оград. О случившемся знают и полицейские.



«Кроме этого, в весенний период 2019 года сотрудниками общественного кладбища города Новосибирска "Заельцовское" совместно с сотрудниками ЧОП была пресечена попытка кражи неизвестными лицами металлических ограждений и элементов благоустройства могильных захоронений. Указанные лица были задержаны прибывшим нарядом полиции», — сообщили в управлении потребительского рынка.



В мэрии добавили, что работники «Ритуальных услуг» в пределах своих полномочий помогают горожанам искать и восстанавливать украденные ограды.

