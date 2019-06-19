Четыре сибиряка месяц провели в пустыне в Азии и привезли потрясающие фото

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6 мая 2019
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На фото по центру Евгения Тимонова и остальные участники экспедиции с сопровождающими
Фото: Олег Кугаев
Команда создателей передачи «Всё как у зверей» вернулась из экспедиции по Средней Азии и привезла уникальные фотографии — месяц группа путешественников изучала животный мир пустыни.
Проект «Всё как у зверей» придумала биолог и натуралист Евгения Тимонова. В передаче сибирячка рассказывает обо всех живых организмах, которые изучает в путешествиях. Фото- и видеосъемкой занимается Олег Кугаев.
Вместе со своими коллегами Тимонова монтирует видеоролики о животном мире для канала на YouTube, где обещает рассказывать «кое-что, о чем BBC и "В мире животных" деликатно молчали», — сообщается в описании канала. Все передачи участники проекта снимают на свои деньги.
В пустыню Средней Азии команда Тимоновой попала по приглашению проекта «Инициатива по пустыням Центральной Азии (КАДИ)», который направлен на поддержание биологического разнообразия, сохранение и устойчивое использование пустынь умеренного пояса в Центральной Азии (от северного Ирана по Средней Азии и до Монголии).
«Наша команда состояла из четырех человек, плюс люди, которые организовывали все на местах. Когда нам поступило предложение от проекта Узбекистана, мы согласились показать и рассказать все, что увидим. С этой экосистемой мы плотно никогда на работали и нам было интересно», — рассказал НГС оператор проекта Олег Кугаев.
Путешественники провели в экспедиции почти месяц, пересекли пустыню Кызылкум по ее юго-западной и центральной частям, двинулись к Аральскому морю по восточному чинку Устюрта и посетили пустынную часть южного Казахстана — заповедник «Барса — Кельмес», который переводится как «Пойдешь — не вернешься».
«У меня, как и у многих, представления о пустыне были стереотипны: жара, песок и черепа сбившихся с пути путников. Ну еще верблюд, гордо бороздящий барханы. За месяц экспедиции удалось понять, что она бывает не только жаркой, но и прохладной, цветущей, дождливой и даже поющей. На закате мы подъехали к "поющим барханам". Каждый день мы встречали новое. Солончак — это было единственное место, где, пожалуй, никто не живет. В сочетании с закатом и грозой на заднем фоне было ощущение нереальности. Стояли там, пока не стало темно. Пустыня оказалась очень живая, и наблюдать за ней было очень интересно. Джейраны, куланы, птицы, тушканчики, ящерицы, гекконы, змеи, пауки, миллионы насекомых, о существовании которых я даже и не знал. За месяц мы, конечно же, не успели изучить и отснять все, поэтому, надеюсь, у нас будет возможность это сделать в следующий раз», — поделился впечатлениями Кугаев.
Ой какая ящерка забавная! Ми-ми-ми! Я бы завёл себе такую, но только я боюсь их ;(
Это ещё в детстве было в деревне я поймал ящерку и играл с ней. А у неё вдруг хвост оторвался и она убежала, а хвост остался у меня в руке и шевелился. Мне так страшно тогда стало! ;(