19 июня среда
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 64.34
eur 72.23
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 64.34
eur 72.23
Страна и мир
Фоторепортаж

Четыре сибиряка месяц провели в пустыне в Азии и привезли потрясающие фото

Лучшие моменты их путешествия появятся на Youtube — путешественники рассказали НГС про экспедицию

Поделиться

1 129
4 Обсудить

Все новости

Все новости

На фото по центру Евгения Тимонова и остальные участники экспедиции с сопровождающими

Фото: Олег Кугаев

Команда создателей передачи «Всё как у зверей» вернулась из экспедиции по Средней Азии и привезла уникальные фотографии — месяц группа путешественников изучала животный мир пустыни.

Проект «Всё как у зверей» придумала биолог и натуралист Евгения Тимонова. В передаче сибирячка рассказывает обо всех живых организмах, которые изучает в путешествиях. Фото- и видеосъемкой занимается Олег Кугаев.

Вместе со своими коллегами Тимонова монтирует видеоролики о животном мире для канала на YouTube, где обещает рассказывать «кое-что, о чем BBC и "В мире животных" деликатно молчали», — сообщается в описании канала. Все передачи участники проекта снимают на свои деньги.

С такой экосистемой натуралисты еще не работали, поэтому приняли предложение от проекта Узбекистана

Фото: Олег Кугаев

В пустыню Средней Азии команда Тимоновой попала по приглашению проекта «Инициатива по пустыням Центральной Азии (КАДИ)», который направлен на поддержание биологического разнообразия, сохранение и устойчивое использование пустынь умеренного пояса в Центральной Азии (от северного Ирана по Средней Азии и до Монголии).

Поющие барханы — самое впечатляющее зрелище, по мнению участников экспедиции

Фото: Олег Кугаев

«Наша команда состояла из четырех человек, плюс люди, которые организовывали все на местах. Когда нам поступило предложение от проекта Узбекистана, мы согласились показать и рассказать все, что увидим. С этой экосистемой мы плотно никогда на работали и нам было интересно», — рассказал НГС оператор проекта Олег Кугаев.

По словам фотографа, члены группы терпеливо ждали, когда он сделает все необходимые ему снимки

Фото: Олег Кугаев

Путешественники провели в экспедиции почти месяц, пересекли пустыню Кызылкум по ее юго-западной и центральной частям, двинулись к Аральскому морю по восточному чинку Устюрта и посетили пустынную часть южного Казахстана — заповедник «Барса — Кельмес», который переводится как «Пойдешь — не вернешься».

Первоначальные представления о пустыне не оправдали себя

Фото: Олег Кугаев

Солончак — единственное место, где путешественники не встретили ни одного живого организма 

Фото: Олег Кугаев

«У меня, как и у многих, представления о пустыне были стереотипны: жара, песок и черепа сбившихся с пути путников. Ну еще верблюд, гордо бороздящий барханы. За месяц экспедиции удалось понять, что она бывает не только жаркой, но и прохладной, цветущей, дождливой и даже поющей. На закате мы подъехали к "поющим барханам". Каждый день мы встречали новое. Солончак — это было единственное место, где, пожалуй, никто не живет. В сочетании с закатом и грозой на заднем фоне было ощущение нереальности. Стояли там, пока не стало темно. Пустыня оказалась очень живая, и наблюдать за ней было очень интересно. Джейраны, куланы, птицы, тушканчики, ящерицы, гекконы, змеи, пауки, миллионы насекомых, о существовании которых я даже и не знал. За месяц мы, конечно же, не успели изучить и отснять все, поэтому, надеюсь, у нас будет возможность это сделать в следующий раз», — поделился впечатлениями Кугаев.

Путешественники хотят вернуться туда еще раз и изучить больше живых организмов

Фото: Олег Кугаев


А недавно семья байкеров доехала из Новосибирска до Кавказа и нашла там опустевшие города — путешественники рассказали о самой главной трудности в пути.

По теме

ТЕКСТ

Алёна Золотухина

ТЕГИ

путешествиепустыняЦентральная Азиясибирякиэкспедиция в пустынюпесокпоющие барханы

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (4)

Фото пользователя
Доктoр
19 июн 2019 в 13:16

Ой какая ящерка забавная! Ми-ми-ми! Я бы завёл себе такую, но только я боюсь их ;(
Это ещё в детстве было в деревне я поймал ящерку и играл с ней. А у неё вдруг хвост оторвался и она убежала, а хвост остался у меня в руке и шевелился. Мне так страшно тогда стало! ;(

vladimir
19 июн 2019 в 13:12

фото хорошие, лайк за ящерицу

невредный
19 июн 2019 в 13:11

кругом только одни потрясающие фото....