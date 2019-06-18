В НГМУ выбрали ректора. Им снова стал врач, переживший покушение

Ректором Новосибирского государственного медицинского университета вновь стал профессор Игорь Маринкин. Сегодня, 18 июня, такое решение приняла комиссия по выборам главы вуза.
В выборах принимали участие два кандидата: профессор, врач – акушер-гинеколог Игорь Маринкин, возглавляющий НГМУ с 2008 года, и доцент кафедры факультетской хирургии Константин Атаманов. Сегодня комиссия по выборам ректора назвала победителя — вуз снова возглавил Игорь Маринкин, подтвердили корреспонденту НГС в учебном учреждении.
В этом году ректор опубликовал автобиографию на сайте НГМУ. Он родился 28 августа 1961 года в Новосибирске, в детстве переехал с семьёй в Казахстан, затем вернулся в родной город. В 1978 году Маринкин поступил в НГМУ, который окончил с красным дипломом, после этого прошёл ординатуру и аспирантуру по специальности «акушерство и гинекология». Вскоре Игорь Маринкин защитил кандидатскую, а потом и докторскую диссертации, получил статус профессора и стал завкафедрой акушерства и гинекологии.
Десять лет — с 1996 по 2006 годы — Игорь Маринкин совмещал работу в НГМУ с должностью заместителя главного врача Новосибирской областной больницы по акушерству и гинекологии. В феврале 2008 года врача впервые избрали ректором медуниверситета.
«16 августа 2009 года в результате покушения получил тяжёлое огнестрельное ранение правой почки и печени, был прооперирован. Виновных в покушении не нашли. Основная версия следствия — профессиональная деятельность на посту ректора университета», — написал глава вуза в автобиографии.
В октябре 2013 года его переизбрали ректором. Также он работает завкафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета и продолжает курировать гинекологическую службу областной больницы. Ректор добавил в конце автобиографии, что женат на Ларисе Маринкиной, которая тоже работала акушером-гинекологом, а сейчас пенсионерка. У них двое детей — Ольга Маринкина, дипломированный юрист, которая находится в декретном отпуске, и Олег Маринкин, он только что окончил 10-й класс лицея № 130.
Не так давно и новосибирская консерватория выбрала ректора — Министерство культуры РФ назначило на эту должность Жанну Лавелину. Она заменила Константина Курленю, на которого часто жаловались студенты.