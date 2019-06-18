В НГМУ выбрали ректора. Им снова стал врач, переживший покушение

В выборах принимали участие два кандидата: профессор, врач – акушер-гинеколог Игорь Маринкин, возглавляющий НГМУ с 2008 года, и доцент кафедры факультетской хирургии Константин Атаманов. Сегодня комиссия по выборам ректора назвала победителя — вуз снова возглавил Игорь Маринкин, подтвердили корреспонденту НГС в учебном учреждении.

В этом году ректор опубликовал автобиографию на сайте НГМУ. Он родился 28 августа 1961 года в Новосибирске, в детстве переехал с семьёй в Казахстан, затем вернулся в родной город. В 1978 году Маринкин поступил в НГМУ, который окончил с красным дипломом, после этого прошёл ординатуру и аспирантуру по специальности «акушерство и гинекология». Вскоре Игорь Маринкин защитил кандидатскую, а потом и докторскую диссертации, получил статус профессора и стал завкафедрой акушерства и гинекологии.



Десять лет — с 1996 по 2006 годы — Игорь Маринкин совмещал работу в НГМУ с должностью заместителя главного врача Новосибирской областной больницы по акушерству и гинекологии. В феврале 2008 года врача впервые избрали ректором медуниверситета.



«16 августа 2009 года в результате покушения получил тяжёлое огнестрельное ранение правой почки и печени, был прооперирован. Виновных в покушении не нашли. Основная версия следствия — профессиональная деятельность на посту ректора университета», — написал глава вуза в автобиографии.

