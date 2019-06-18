На улице Бориса Богаткова появились камеры видеофиксации для лихачей

Сегодня, 18 июня, на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска установили новый комплекс фотовидеофиксации — он снимает все нарушения водителя, от непропуска пешеходов до превышения скорости.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в компании-подрядчике «ИТС-Сибирь», которая занимается установкой комплексов по заказу областного «Центра организации дорожного движения».

Ещё один комплекс появился в районе станции метро «Берёзовая роща».

«Установлен комплекс фотовидеофиксации на Берёзовой роще. Сейчас ставим на перекрестке Богаткова — Федосеева. Примерно через неделю — ещё один на Богаткова», — сообщили в компании.