На улице Бориса Богаткова появились камеры видеофиксации для лихачей

Сегодня, 18 июня, на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска установили новый комплекс фотовидеофиксации — он снимает все нарушения водителя, от непропуска пешеходов до превышения скорости.
Об этом корреспонденту НГС рассказали в компании-подрядчике «ИТС-Сибирь», которая занимается установкой комплексов по заказу областного «Центра организации дорожного движения».
Ещё один комплекс появился в районе станции метро «Берёзовая роща».
«Установлен комплекс фотовидеофиксации на Берёзовой роще. Сейчас ставим на перекрестке Богаткова — Федосеева. Примерно через неделю — ещё один на Богаткова», — сообщили в компании.
Установленные комплексы регистрируют все нарушения водителей — непропуск пешехода на переходе, опасные манёвры, проезд на красный, превышение скорости. При этом, как отмечают в «ИТС-Сибирь», камера делает и видео опасных манёвров, чтобы знать их причину. «Например, объезжал дорожные работы или выскочившего пешехода», — пояснили в компании.
В перспективе на улице Бориса Богаткова поставят ещё один комплекс фиксации нарушений. Вместе с «ИТС-Сибирь» НГС предлагает читателям выбрать перекрёсток, где такая камера нужна больше всего.