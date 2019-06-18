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Дороги и транспорт

На улице Бориса Богаткова появились камеры видеофиксации для лихачей

Теперь перед остановкой «Молодёжная» лучше сбросить скорость

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Комплекс снимает все нарушения водителя

Фото: предоставлено «ИТС-Сибирь»

Сегодня, 18 июня, на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска установили новый комплекс фотовидеофиксации — он снимает все нарушения водителя, от непропуска пешеходов до превышения скорости.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в компании-подрядчике «ИТС-Сибирь», которая занимается установкой комплексов по заказу областного «Центра организации дорожного движения». 

Ещё один комплекс появился в районе станции метро «Берёзовая роща». 

«Установлен комплекс фотовидеофиксации на Берёзовой роще. Сейчас ставим на перекрестке Богаткова — Федосеева. Примерно через неделю — ещё один на Богаткова», — сообщили в компании.

Установленные комплексы регистрируют все нарушения водителей — непропуск пешехода на переходе, опасные манёвры, проезд на красный, превышение скорости. При этом, как отмечают в «ИТС-Сибирь», камера делает и видео опасных манёвров, чтобы знать их причину. «Например, объезжал дорожные работы или выскочившего пешехода», — пояснили в компании.

В перспективе на улице Бориса Богаткова поставят ещё один комплекс фиксации нарушений. Вместе с «ИТС-Сибирь» НГС предлагает читателям выбрать перекрёсток, где такая камера нужна больше всего.

    В начале июня на проспекте Мозжерина на подъезде к новосибирскому аэропорту Толмачёво поставили стационарный комплекс фиксации нарушений парковки — теперь он штрафует водителей за неправильную парковку

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    ТЕКСТ

    Дмитрий Здорников

    ТЕГИ

    камеры фиксации нарушений ПДДулица Бориса Богаткова

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    КОММЕНТАРИИ (20)

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    elka
    18 июн 2019 в 19:00

    Те кто ездит аккуратно так и будет ездить аккуратно что есть камеры что нет..А кто носится как потерпевший то и камеры не остановят.Вон по Первомайской знак 40, толку то там некоторые особи так летают что машину сносит..

    Фото пользователя
    сoвсем вредная
    18 июн 2019 в 18:41

    спасибо за предупреждение

    ЫЫЫ
    18 июн 2019 в 18:29

    Теперь на Bugatti Type 57SC Atlantic 1936 не промчишь с ветерком...