«Вычтут расходы авиакомпании»: что грозит за панический бунт на борту самолета

Новосибирские юристы рассказали об ответственности пассажиров, решивших отказаться от полёта, находясь на борту, — они имеют право отказаться от полёта в любой момент и обойтись без штрафа, но деньги за билет, скорее всего, не вернут. Кроме того, их могут заставить оплачивать убытки авиакомпании.

Накануне вечером вылет чартерного рейса авиакомпании AZUR air из Новосибирска в Паттайю задержался из-за бунта нескольких человек на борту. 15 пассажиров отказались от полёта, некоторые из них утверждали, что самолёт неисправен, поскольку его долго не могли завести. После этого некоторые туристы стали покидать самолёт. НГС следил за событиями в режиме онлайн.



«Правилами перевозок установлено, что если пассажир отказался [от полёта] после регистрации, то, даже если у него возвратный билет, деньги не возвращаются, — рассказал НГС руководитель юридической компании «Seregin Legal Company» Павел Серёгин. — Штрафа не предусмотрено, потому что пассажир вправе отказаться от перевозки в любой момент».

Кроме того, отметил он, в юридической практике были случаи, когда авиакомпания предъявляла пассажиру иск на возмещение убытков из-за задержки рейса по его вине. Чаще всего такое случается, если пассажир отказывается от полёта уже после того, как самолёт начал движение. В этом случае командиру воздушного судна придётся связываться с авиационными службами, возвращать самолёт, что займёт какое-то время. Авиакомпания может понести убытки, связанные с транзитными пассажирами, которые опоздают на следующий рейс, или штрафами из-за несоблюдения требований аэропортов других стран. Бывают случаи, когда пассажиры снимаются вынужденно. «Есть перечень оснований, которые признаются вынужденными. Например, состояние здоровья самого пассажира, или ему сообщили, что родственник умер, — объясняет юрист. — Если это доказать, делается отметка, что отказ признан вынужденным, соответственно ему могут вернуть часть средств за билет, но не исключено, что с вычетом каких-то расходов авиакомпании».



«Авиакомпания обязана, если даже один пассажир вышел, выгрузить всех пассажиров, проверить еще раз весь багаж и заставить всех пассажиров снова пройти досмотр вместе с багажом. Из соображений безопасности», — рассказала юрист Екатерина Семёнова. Она подчеркнула, что пассажир вправе отказаться от полёта в любой момент и даже получить часть денег за билет, если возврат предусмотрен тарифом. В инструкции бортпроводников есть алгоритм действий в таких случаях. «Если пассажир надумал выйти, сидя уже в кресле, то все пассажиры выходят вместе с ним из самолёта и проводится полный досмотр воздушного судна и багажа, — рассказала НГС бортпроводник авиакомпании «Россия», попросившая не назвать её имени. — Пассажир идёт в комнату полиции и ждёт, когда самолёт долетит до пункта Б. Обычно это серьёзная задержка, на пару часов»».

По её словам, часто бывают случаи, когда перед взлётом пассажиры начинают паниковать и отказываются лететь. «Это из разряда предчувствия, что-то стучит, мне приснился сон. Люди плачут и не могут объяснить своё состояние, кричат что-то», — рассказала она про ситуации на борту. — Чаще уговариваем лететь. Успокаиваем. Рассказываем, что именно стучит, что и почему показалось».