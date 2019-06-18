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Криминал

Вандалы разбили надгробие в сквере рядом с мэрией Новосибирска

Полиция уже начала поиски

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Разбитое надгробие обтянули полиэтиленом

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Вандалы осквернили надгробие в Сквере Героев Революции в центре Новосибирска — каменная плита над братской могилой революционеров оказалась разбита на части.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, заявление о разрушении мемориальной плиты поступило утром в понедельник, 17 июня.

«Поступило заявление, что в Сквере Героев Революции неизвестные лица осквернили мемориальную плиту, расположенную на месте захоронения героев борьбы за советскую власть в Сибири, путём её разбития», — рассказали в ведомстве.

На место выехали полицейские, которые провели проверку и решили возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). «Сейчас проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — сказали в пресс-службе областного управления МВД.

По наблюдениям корреспондента НГС, сейчас мемориальную плиту обтянули полиэтиленом. В учреждении «Горзеленхоз», обслуживающем городские скверы, от комментариев отказались, попросив направить запрос в пресс-центр мэрии. 

В 2017 году новосибирец напал с топором на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею — когда его поймали, он отказался давать показания

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КОММЕНТАРИИ (3)

С той стороны
18 июн 2019 в 17:28

Собственная история мешает людям жить ....не от большого ума ! тут будет верна поговорка "сила есть , ума не надо " .

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ЧёрноМырдин
18 июн 2019 в 17:31

Чтоб на могилы вандалов гадили вороны столетиями и не убирались при этом.

Старушенция
18 июн 2019 в 17:30

Мерзкие, мелкие людишки!
Сейчас надо всё восстановить.