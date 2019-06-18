Родители и учителя потребовали поставить светофор на проспекте Лаврентьева после гибели школьника

Родители и учителя гимназии № 3 в новосибирском Академгородке потребовали от мэрии поставить светофоры на двух нерегулируемых переходах на проспектах Лаврентьева и Строителей.
Письмо с требованием сегодня утром, 18 июня, от лица коллектива учебного заведения, родителей школьников и Общественного фонда поддержки образования Новосибирска было отправлено в электронную приёмную мэрии.
«Автоответ пришёл, что будет зарегистрировано в течение трёх дней», — рассказал корреспонденту НГС руководитель фонда Игорь Тимошок.
Поводом к обращению стала смерть школьника, которого в начале июня сбила пенсионерка возле дома № 16 на проспекте Академика Лаврентьева.
Игорь Тимошок отметил, что это уже не первое обращение в мэрию по поводу безопасности дорожного движения в Академгородке. Написать это обращение школа решила, когда ребёнок только попал в больницу после аварии на проспекте Лаврентьева.
Мы составили письмо, оно было помягче, в виде «просим», но мальчик у нас умер вчера и мы решили формулировки переделать на то, что «мы требуем»
Руководитель Общественного фонда поддержки образования Новосибирска Игорь Тимошок
Авторы письма требуют установить два регулируемых светофора с кнопкой на двух пешеходных переходах в Советском районе:
- на проспекте Академика Лаврентьева, 16 у остановки «Институт гидродинамики»;
- на проспекте Строителей, 21 у остановки «ДК Юность».
«Требуем от вас незамедлительно запланировать и произвести в 2019 году работы по установке данных светофоров в Советском районе», — говорится в тексте обращения, который предоставил Игорь Тимошок.
В обращении авторы текста указывают, что в 2014 году на одном из этих переходов под колёса автомобиля попала ещё одна ученица школы.
«Аналогичная ситуация с ДТП с участием детей и на проспекте Строителей возле ДК "Юность" и бассейна "Ремикс", которые сейчас посещают дети и подростки Советского района. А в связи с предстоящим расселением детей нашей гимназии в школу № 35 на период строительства нового здания Гимназии № 3 ситуация еще усугубится, так как нашим детям придётся учиться в две смены на территории, удаленной от микроучастка и места проживания, что приведёт к усиленному использованию школьниками общественного транспорта», — говорится в обращении.
Также авторы поясняют, что «установка камер фиксации превышения скорости не улучшает ситуацию, необходим именно светофор с кнопкой для пешеходов, который позволяет водителям заблаговременно увидеть запрещающий сигнал светофора и разделяет во времени поток пешеходов и автомобилей на загруженной 4-х полосной проезжей части».
Обращение адресовано начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роману Дронову. Также копии отправлены в горсовет и депутату Наталье Пинус.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать обращение учителей и родителей Академгородка.