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Город

Родители и учителя потребовали поставить светофор на проспекте Лаврентьева после гибели школьника

Авторы письма говорят, что светофоров не хватает около двух остановок в Академгородке

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Родители и учителя гимназии № 3 требуют установить светофоры с кнопкой на двух остановках

Фото: yandex.ru / maps

Родители и учителя гимназии № 3 в новосибирском Академгородке потребовали от мэрии поставить светофоры на двух нерегулируемых переходах на проспектах Лаврентьева и Строителей.

Письмо с требованием сегодня утром, 18 июня, от лица коллектива учебного заведения, родителей школьников и Общественного фонда поддержки образования Новосибирска было отправлено в электронную приёмную мэрии.

«Автоответ пришёл, что будет зарегистрировано в течение трёх дней», — рассказал корреспонденту НГС руководитель фонда Игорь Тимошок.

Поводом к обращению стала смерть школьника, которого в начале июня сбила пенсионерка возле дома № 16 на проспекте Академика Лаврентьева.

Игорь Тимошок отметил, что это уже не первое обращение в мэрию по поводу безопасности дорожного движения в Академгородке. Написать это обращение школа решила, когда ребёнок только попал в больницу после аварии на проспекте Лаврентьева. 

Мы составили письмо, оно было помягче, в виде «просим», но мальчик у нас умер вчера и мы решили формулировки переделать на то, что «мы требуем»

Руководитель Общественного фонда поддержки образования Новосибирска Игорь Тимошок

Авторы письма требуют установить два регулируемых светофора с кнопкой на двух пешеходных переходах в Советском районе:

  • на проспекте Академика Лаврентьева, 16 у остановки «Институт гидродинамики»;
  • на проспекте Строителей, 21 у остановки «ДК Юность».

«Требуем от вас незамедлительно запланировать и произвести в 2019 году работы по установке данных светофоров в Советском районе», — говорится в тексте обращения, который предоставил Игорь Тимошок.

В обращении авторы текста указывают, что в 2014 году на одном из этих переходов под колёса автомобиля попала ещё одна ученица школы.

«Аналогичная ситуация с ДТП с участием детей и на проспекте Строителей возле ДК "Юность" и бассейна "Ремикс", которые сейчас посещают дети и подростки Советского района. А в связи с предстоящим расселением детей нашей гимназии в школу № 35 на период строительства нового здания Гимназии № 3 ситуация еще усугубится, так как нашим детям придётся учиться в две смены на территории, удаленной от микроучастка и места проживания, что приведёт к усиленному использованию школьниками общественного транспорта», — говорится в обращении. 

Также авторы поясняют, что «установка камер фиксации превышения скорости не улучшает ситуацию, необходим именно светофор с кнопкой для пешеходов, который позволяет водителям заблаговременно увидеть запрещающий сигнал светофора и разделяет во времени поток пешеходов и автомобилей на загруженной 4-х полосной проезжей части».

Обращение адресовано начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роману Дронову. Также копии отправлены в горсовет и депутату Наталье Пинус.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать обращение учителей и родителей Академгородка. 

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КОММЕНТАРИИ (24)

йцука
18 июн 2019 в 17:21

На Юности надо надземный переход делать, там в 50 метрах перекрёсток, и с пешеходным светофором немалые пробки там будут ещё больше в часы пик.
На Лврентьева светофор мешать водителям не будет. Академ уже перестал давно быть маленькой деревней, движение напряжённое, а для пешеходов всё осталось по-прежнему.

Лама
18 июн 2019 в 17:19

Неужели, чтобы городские власти начали шевелиться, нужно было доводить до такой трагедии???

Лера27
18 июн 2019 в 17:16

Когда уже наконец-то мэрия будет следить за порядком в городе, как следует?!!