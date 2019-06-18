Родители и учителя потребовали поставить светофор на проспекте Лаврентьева после гибели школьника

Родители и учителя гимназии № 3 требуют установить светофоры с кнопкой на двух остановках

Родители и учителя гимназии № 3 в новосибирском Академгородке потребовали от мэрии поставить светофоры на двух нерегулируемых переходах на проспектах Лаврентьева и Строителей. Письмо с требованием сегодня утром, 18 июня, от лица коллектива учебного заведения, родителей школьников и Общественного фонда поддержки образования Новосибирска было отправлено в электронную приёмную мэрии. «Автоответ пришёл, что будет зарегистрировано в течение трёх дней», — рассказал корреспонденту НГС руководитель фонда Игорь Тимошок.



Поводом к обращению стала смерть школьника, которого в начале июня сбила пенсионерка возле дома № 16 на проспекте Академика Лаврентьева. Игорь Тимошок отметил, что это уже не первое обращение в мэрию по поводу безопасности дорожного движения в Академгородке. Написать это обращение школа решила, когда ребёнок только попал в больницу после аварии на проспекте Лаврентьева.

Мы составили письмо, оно было помягче, в виде «просим», но мальчик у нас умер вчера и мы решили формулировки переделать на то, что «мы требуем» Руководитель Общественного фонда поддержки образования Новосибирска Игорь Тимошок

Авторы письма требуют установить два регулируемых светофора с кнопкой на двух пешеходных переходах в Советском районе: на проспекте Академика Лаврентьева, 16 у остановки «Институт гидродинамики»;

на проспекте Строителей, 21 у остановки «ДК Юность». «Требуем от вас незамедлительно запланировать и произвести в 2019 году работы по установке данных светофоров в Советском районе», — говорится в тексте обращения, который предоставил Игорь Тимошок. В обращении авторы текста указывают, что в 2014 году на одном из этих переходов под колёса автомобиля попала ещё одна ученица школы. «Аналогичная ситуация с ДТП с участием детей и на проспекте Строителей возле ДК "Юность" и бассейна "Ремикс", которые сейчас посещают дети и подростки Советского района. А в связи с предстоящим расселением детей нашей гимназии в школу № 35 на период строительства нового здания Гимназии № 3 ситуация еще усугубится, так как нашим детям придётся учиться в две смены на территории, удаленной от микроучастка и места проживания, что приведёт к усиленному использованию школьниками общественного транспорта», — говорится в обращении.