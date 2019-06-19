Бюллетень вам в руки: назначена дата выборов мэра Новосибирска

За его принятие проголосовали все 38 присутствующих депутатов.

Назначение даты выборов фактически означает, что в городе начинается избирательная кампания, и кандидаты в мэры могут начать подавать документы в горизбирком. Окончательный список кандидатов пока неизвестен, но о своём желании принять участие в выборах ранее уже заявили несколько человек, включая действующего мэра города Анатолия Локтя.

Среди потенциальных кандидатов есть те, кто успел запомниться новосибирцам, хотя и хватает таких, о ком многие слышат впервые. НГС собрал информацию о горожанах, которые так или иначе заявляли о своих намерениях выдвинуться в мэры, и предлагает читателям вслепую сделать свой выбор.