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Политика

Бюллетень вам в руки: назначена дата выборов мэра Новосибирска

Её на сегодняшней сессии утвердили депутаты горсовета

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Выборы мэра Новосибирска пройдут во второе воскресенье сентября

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Депутаты горсовета Новосибирска назначили дату выборов мэра: они пройдут 8 сентября 2019 года.

Такое решение депутаты приняли сегодня, 19 июня, на очередной сессии.

Они утвердили проект решения «О назначении выборов мэра города Новосибирска», опубликованный на сайте Совета депутатов.

«В связи с истечением срока полномочий мэра города Новосибирска <...> Совет депутатов города Новосибирска решил <...> назначить выборы мэра города Новосибирска на 8 сентября 2019 года», – говорится в проекте решения.

За его принятие проголосовали все 38 присутствующих депутатов.

Назначение даты выборов фактически означает, что в городе начинается избирательная кампания, и кандидаты в мэры могут начать подавать документы в горизбирком. Окончательный список кандидатов пока неизвестен, но о своём желании принять участие в выборах ранее уже заявили несколько человек, включая действующего мэра города Анатолия Локтя.

Среди потенциальных кандидатов есть те, кто успел запомниться новосибирцам, хотя и хватает таких, о ком многие слышат впервые. НГС собрал информацию о горожанах, которые так или иначе заявляли о своих намерениях выдвинуться в мэры, и предлагает читателям вслепую сделать свой выбор

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КОММЕНТАРИИ (11)

Виктор
19 июн 2019 в 13:19

Введите строчку - "Без мэра". По чему то уверен, ничего не изменится.

мухаха
19 июн 2019 в 13:20

В списке будут Проничев и Локоть? Обоих вычеркну!

Фасад вертикали
19 июн 2019 в 13:21

Зачем народу эти выборы? Крепостных постоянно обманывают, туда проходят разные актеры, вместо хороших хозяйственников. Конечно, кто будет мэром может решить только помазанник. Давно пора отдать в его руки этот процесс.