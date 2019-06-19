Бюллетень вам в руки: назначена дата выборов мэра Новосибирска

Депутаты горсовета Новосибирска назначили дату выборов мэра: они пройдут 8 сентября 2019 года.
Такое решение депутаты приняли сегодня, 19 июня, на очередной сессии.
Они утвердили проект решения «О назначении выборов мэра города Новосибирска», опубликованный на сайте Совета депутатов.
«В связи с истечением срока полномочий мэра города Новосибирска <...> Совет депутатов города Новосибирска решил <...> назначить выборы мэра города Новосибирска на 8 сентября 2019 года», – говорится в проекте решения.
За его принятие проголосовали все 38 присутствующих депутатов.
Назначение даты выборов фактически означает, что в городе начинается избирательная кампания, и кандидаты в мэры могут начать подавать документы в горизбирком. Окончательный список кандидатов пока неизвестен, но о своём желании принять участие в выборах ранее уже заявили несколько человек, включая действующего мэра города Анатолия Локтя.
Среди потенциальных кандидатов есть те, кто успел запомниться новосибирцам, хотя и хватает таких, о ком многие слышат впервые. НГС собрал информацию о горожанах, которые так или иначе заявляли о своих намерениях выдвинуться в мэры, и предлагает читателям вслепую сделать свой выбор.