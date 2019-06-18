Toyota забралась на Nissan и врезалась в столб на проезде Энергетиков

Сегодня, 18 июня, на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — Toyota Premio заехала на Nissan Sunny. В итоге машина так и осталась на капоте легковушки и врезалась на нём в столб.

ДТП случилось около 15:00 на проезде Энергетиков при движении в сторону правого берега.

Очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» сообщают, что на месте аварии работали две реанимационные бригады.

«Столкновение двух автомобилей с материальным ущербом <...> На данный момент информации о пострадавших нет», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.