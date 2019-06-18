18 июня вторник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 6/10
usd 64.32
eur 72.11
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 6/10
usd 64.32
eur 72.11
Происшествия

Toyota забралась на Nissan и врезалась в столб на проезде Энергетиков

Сейчас из-за аварии на Димитровском мосту в сторону правого берега собирается пробка

Поделиться

4 894
36 Обсудить

Все новости

Все новости

Авария произошла в 15:00

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / vk.com / act54

Сегодня, 18 июня, на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — Toyota Premio заехала на Nissan Sunny. В итоге машина так и осталась на капоте легковушки и врезалась на нём в столб.

ДТП случилось около 15:00 на проезде Энергетиков при движении в сторону правого берега. 

Очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» сообщают, что на месте аварии работали две реанимационные бригады.

«Столкновение двух автомобилей с материальным ущербом <...> На данный момент информации о пострадавших нет», — рассказали корреспонденту НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Сейчас из-за аварии на Димитровском мосту в сторону правого берега собирается пробка. 

Вчера в больнице умер школьник, которого сбила пенсионерка в Советском районе. Неделю назад иномарка сбила ребенка на велосипеде в Октябрьском районе. До этого таксист сбил подростка напротив вокзала. 

По теме

ТЕКСТ

Александра Бруня

ТЕГИ

ДТП

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (36)

Хитрый лис
18 июн 2019 в 16:24

Не убирайте их оттуда! Просто повесьте табличку типа "Памятник слабоумию, отваге, отсутствию умений и фольге"

Фото пользователя
Ржака
18 июн 2019 в 16:23

Бездельники автоведроводители сейчас опять выдумают мифическую машину которая их подрезала и уехала...

Фото пользователя
elka
18 июн 2019 в 16:18

Со встречки поди прилетел ..В той машине кто под низом выжили или нет.