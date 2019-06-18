Трамвай № 13 загорелся на ходу — водитель залил огонь водой и поехал дальше

Водитель потушил водичкой из пятилитровой баклашки, и он дальше пустой уехал», — рассказал читатель.

«Я сел на остановке "Октябрьский рынок", трамвай тронулся. В нём запахло горелым. Он остановился. Водитель прошёл в салон, открыл люк. И там видно, как горит что-то внутри. Все вышли.

Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель, прислав видео и фотографии происшествия.

Сегодня, 18 июня, примерно в 14:40 в салоне трамвая № 13 загорелась проводка — всех пассажиров попросили быстро покинуть транспорт.

На момент публикации корреспонденту НГС не удалось получить комментарий от «Горэлектротранспорта» — один из диспетчерских телефонов был занят, а по другому не брали трубку.

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, вызовов о возгорании в районе остановки «Октябрьский рынок» спасателям не поступало.

Трамвай маршрута № 13 регулярно попадает в происшествия. Так, например, в конце апреля в него врезался грузовик. А в 2018 году в Октябрьском районе на пересечении улиц Гурьевской и Ленинградской пассажиры рассказали, что их трамвай обстреляли из пистолета.