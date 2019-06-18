18 июня вторник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 6/10
usd 64.32
eur 72.11
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 6/10
usd 64.32
eur 72.11
Происшествия

Трамвай № 13 загорелся на ходу — водитель залил огонь водой и поехал дальше

Пассажиров высадили во время происшествия

Поделиться

4 354
34 Обсудить

Все новости

Все новости

Трамвай № 13 загорелся прямо во время движения

Фото: читатель НГС

Сегодня, 18 июня, примерно в 14:40 в салоне трамвая № 13 загорелась проводка — всех пассажиров попросили быстро покинуть транспорт.

Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель, прислав видео и фотографии происшествия. 

«Я сел на остановке "Октябрьский рынок", трамвай тронулся. В нём запахло горелым. Он остановился. Водитель прошёл в салон, открыл люк. И там видно, как горит что-то внутри. Все вышли. 

Водитель потушил водичкой из пятилитровой баклашки, и он дальше пустой уехал», — рассказал читатель.

Видео читателя

На момент публикации корреспонденту НГС не удалось получить комментарий от «Горэлектротранспорта» — один из диспетчерских телефонов был занят, а по другому не брали трубку. 

НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, вызовов о возгорании в районе остановки «Октябрьский рынок» спасателям не поступало.

Трамвай маршрута № 13 регулярно попадает в происшествия. Так, например, в конце апреля в него врезался грузовик. А в 2018 году в Октябрьском районе на пересечении улиц Гурьевской и Ленинградской пассажиры рассказали, что их трамвай обстреляли из пистолета

Аналогичный случай произошёл совсем недавно, в начале июня, с трамваем маршрута № 15 — в полиции подтвердили, что трамвай обстреляли, выбив стёкла.

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

трамвайвозгорание

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (34)

Фото пользователя
Сибиряк из Питера
18 июн 2019 в 16:11

Опять снимал человек с глазами расположенными один над другим.

Фото пользователя
elka
18 июн 2019 в 16:30

Чертёнок 13 не может не напроказничать Хорошо что все обошлось ,но учитывая 3 литровую баклажку воды у водителя похожее видимо имело место быть уже, раз так оперативно по быстрому «вылечил погорельца».

Деанонье
18 июн 2019 в 16:03

Видимо водитель диэлектрический. Хотя нормальный водитель должен тушить углекислотным огнетушителем.