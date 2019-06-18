Убийство собаки в «Матрёшкином дворе»: задержан подозреваемый

Сегодня, 18 июня, полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве собаки в «Матрёшкином дворе» в Новосибирске.

Мёртвое животное обнаружили жители одного из домов в лифте в конце апреля. По информации прокуратуры, собака умерла от удушения. Кроме того, эксперты обнаружили другие травмы, которые говорят о «садистском отношении».

— Задержан мужчина (подозреваемый. — Прим.ред.) 1973 года рождения. Ему 45 полных лет. Житель микрорайона «Матрёшкин двор». Ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.