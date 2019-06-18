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Криминал

Убийство собаки в «Матрёшкином дворе»: задержан подозреваемый

Возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным

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Мёртвое животное обнаружила в лифте жители микрорайона «Матрешкин двор» ещё в конце апреля

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня, 18 июня, полицейские задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве собаки в «Матрёшкином дворе» в Новосибирске. 

Мёртвое животное обнаружили жители одного из домов в лифте в конце апреля. По информации прокуратуры, собака умерла от удушения. Кроме того, эксперты обнаружили другие травмы, которые говорят о «садистском отношении». 

— Задержан мужчина (подозреваемый. — Прим.ред.) 1973 года рождения. Ему 45 полных лет. Житель микрорайона «Матрёшкин двор». Ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании меры пресечения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция возбудила дело о жестоком обращении с животным по требованию прокуратуры (ст. 245 УК РФ ч. 2 п. «в») 17 июня.

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КОММЕНТАРИИ (55)

посадить
18 июн 2019 в 15:38

На сколько полиция и суд понимают, что если человек может убить животное , он может завтра убить любого прохожего. И в чем там вообще можно разбираться? *собака домашняя, он ее сам себе забрал у хозяев, которые до этого забрали ее из приюта и передали ему, возможно по причине аллергии, допустим, задушил, изувечил (половые органы разорваны), кинул в лифт, кинул документы на нее (это все написали в других новостях со слов очевидцев и приюта). Завтра он жену или мать изрежет и кинет в лифт. Вы, комментаторы, которые часто говорят, что люди, почему-то, важнее животных, думайте, что человек, убивший животное (я сейчас и про охотников на уточек ради развлечения) не человек, а убийца, он априори может убить любого, психика уже не та у него.

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Ģĥøşŧ
18 июн 2019 в 15:46

Нелюдям не место в нашем обществе!
Так как всё идёт всегда по нарастающей. Сначала, такой как этот "подозреваемый" гнёзда разоряет, потом кошек и собак мучает и убивает. А потом сами понимаете что бывает.
И довольно часто бывает. Так как садист и гад и убийца не останавливается до тех пор, пока его не остановят.
Это из криминалистической психологии.

0377
18 июн 2019 в 15:54

Надеюсь, в СИЗО с ним поступят точно так же. Особенно про «другие травмы, которые говорят о садистском отношении». Погуглите, что было сделано с собакой до удушения.