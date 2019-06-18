Починят парус одинокий: крышу «Глобуса» отремонтируют за 102 миллиона

Театр «Глобус» отремонтируют за 102,5 миллиона рублей — эти деньги пойдут на восстановление крыши.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 17 июня. Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе театра, ремонтировать будут кровлю здания, плитку на крыше, дымовые люки и бетонные плиты.
«Эти деньги пойдут на капитальный ремонт здания, в частности крыши. Работы будут проводиться с 25 июля и до конца года. В данный момент объявлен конкурс на поиск подрядчика, который всё это будет проводить», — объяснили в пресс-службе театра.
В ноябре министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников говорил, что театр нуждается в ремонте. «Вы (театральные работники. — Прим. ред.) должны получать заработную плату, театр должен работать, должно быть отопление, должны быть ремонты и всё остальное», — говорил он.
В этом марте с театра «Глобус» в центре Новосибирска с громким хлопком упал кусок бетонной колонны — никто не пострадал.