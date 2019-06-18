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Культура

Починят парус одинокий: крышу «Глобуса» отремонтируют за 102 миллиона

Ремонт закончат уже до конца года

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Эти деньги пойдут на восстановление крыши

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Театр «Глобус» отремонтируют за 102,5 миллиона рублей — эти деньги пойдут на восстановление крыши.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 17 июня. Как объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе театра, ремонтировать будут кровлю здания, плитку на крыше, дымовые люки и бетонные плиты. 

«Эти деньги пойдут на капитальный ремонт здания, в частности крыши. Работы будут проводиться с 25 июля и до конца года. В данный момент объявлен конкурс на поиск подрядчика, который всё это будет проводить», — объяснили в пресс-службе театра.

В ноябре министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников говорил, что театр нуждается в ремонте. «Вы (театральные работники. — Прим. ред.) должны получать заработную плату, театр должен работать, должно быть отопление, должны быть ремонты и всё остальное», — говорил он.

В этом марте с театра «Глобус» в центре Новосибирска с громким хлопком упал кусок бетонной колонны — никто не пострадал. 

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КОММЕНТАРИИ (4)

трям-брям
18 июн 2019 в 17:06

Ну судя по тому, что конструкция кровли не самая простая и набор работ достаточно внушительный, ценник в 100 миллионов не выглядит особо шокирующим.

скрепа
18 июн 2019 в 16:56

за 100 млн будут делать согласование как в метро ?

Точняк
18 июн 2019 в 17:04

Да нафига искать подрядчика...
Я уверен, что это будет какой нибудь Мыкрычан, приближенный к мэрии...
И цена ремонта завышена в пару раз....
Просто некоторые чуствуя свой крах, обеспечивают себе старость...
А то ведь дочкин бизнес, тоже накроется медным тазом...