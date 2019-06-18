«Никто не хочет убить пассажиров»: авиатехник о критических поломках самолёта и бунте на борту

Командир воздушного судна может задержать вылет рейса, даже если неисправность никак не повлияет на безопасность полёта

Авиационные регламенты полностью исключают вылет неисправных самолётов — наземные службы и экипаж несут за это ответственность. Если самолёт к вылету допущен, значит он исправен. Так корреспонденту НГС прокомментировал бунт пассажиров и 1,5-часовую задержку вылета рейса из Новосибирска в Паттайю авиатехник с 25-летним стажем (редакции известно его имя, однако собеседник попросил его не разглашать, потому что нет разрешения на общение со СМИ от начальства). «Нет ни у кого желания убить пассажиров — ни у техников, ни у инженеров, у экипажа. Они делают всё, чтобы они долетели из пункта А в пункт Б максимально безопасно и вовремя», — сообщил корреспонденту НГС новосибирский авиатехник.



Эксперт пояснил, что к критическим ошибкам, которые полностью исключают вылет самолёта, можно отнести неисправность основных узлов, например крана, подающего топливо к двигателю. Полёт запрещён и с поломкой любого оборудования, связанного с безопасностью полётов, или даже в случае отсутствия пепельницы в салоне, хотя курение на борту повсеместно запрещено.

Потеря аварийного топора — это невылетной случай. Пока топор на место не поставят, никто никуда не полетит. Авиатехник с 25-летним стажем

Критическая неисправность приводит к замене воздушного судна или ремонту. «Её будут устранять, пока не устранят — самолёт без этого просто не вылетит», — подчеркнул авиатехник.

Он рассказал, что к неисправностям, которые вылету не помешают, можно отнести отказ одной из множества дублирующих систем самолёта — вплоть до одного из автопилотов. При этом многие системы на воздушном судне резервируются не менее двух раз.

Вылет рейса может немного задержаться, если командир воздушного судна решил устранить даже допустимую неисправность, — он имеет на это право. Но и в этом случае авиатехники выполняют обязательные процедуры, которые занимают время. «Грубо говоря, деактивировать клапан, что-то закрыть, переключить — это требует времени от техников, инженеров, даже просто, чтобы с допустимой неисправностью самолет улетел. Это же не просто зашёл в самолет и сказал: "Да летите!"» — говорит эксперт.

