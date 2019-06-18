18 июня вторник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 6/10
usd 64.32
eur 72.11
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 6/10
usd 64.32
eur 72.11
Дороги и транспорт
Бунт в самолете

«Никто не хочет убить пассажиров»: авиатехник о критических поломках самолёта и бунте на борту

Рейсы могут задерживать даже с незначительными проблемами в технике

Поделиться

9 545
43 Обсудить

Все новости

Все новости

Командир воздушного судна может задержать вылет рейса, даже если неисправность никак не повлияет на безопасность полёта

Фото: Александр Ощепков / НГС

Авиационные регламенты полностью исключают вылет неисправных самолётов — наземные службы и экипаж несут за это ответственность. Если самолёт к вылету допущен, значит он исправен. Так корреспонденту НГС прокомментировал бунт пассажиров и 1,5-часовую задержку вылета рейса из Новосибирска в Паттайю авиатехник с 25-летним стажем (редакции известно его имя, однако собеседник попросил его не разглашать, потому что нет разрешения на общение со СМИ от начальства).

«Нет ни у кого желания убить пассажиров — ни у техников, ни у инженеров, у экипажа. Они делают всё, чтобы они долетели из пункта А в пункт Б максимально безопасно и вовремя», — сообщил корреспонденту НГС новосибирский авиатехник.

Эксперт пояснил, что к критическим ошибкам, которые полностью исключают вылет самолёта, можно отнести неисправность основных узлов, например крана, подающего топливо к двигателю. Полёт запрещён и с поломкой любого оборудования, связанного с безопасностью полётов, или даже в случае отсутствия пепельницы в салоне, хотя курение на борту повсеместно запрещено.

Потеря аварийного топора — это невылетной случай. Пока топор на место не поставят, никто никуда не полетит.

Авиатехник с 25-летним стажем

Критическая неисправность приводит к замене воздушного судна или ремонту. «Её будут устранять, пока не устранят — самолёт без этого просто не вылетит», — подчеркнул авиатехник.

Он рассказал, что к неисправностям, которые вылету не помешают, можно отнести отказ одной из множества дублирующих систем самолёта — вплоть до одного из автопилотов. При этом многие системы на воздушном судне резервируются не менее двух раз.

Вылет рейса может немного задержаться, если командир воздушного судна решил устранить даже допустимую неисправность, — он имеет на это право. Но и в этом случае авиатехники выполняют обязательные процедуры, которые занимают время. «Грубо говоря, деактивировать клапан, что-то закрыть, переключить — это требует времени от техников, инженеров, даже просто, чтобы с допустимой неисправностью самолет улетел. Это же не просто зашёл в самолет и сказал: "Да летите!"» — говорит эксперт.

При этом у пассажиров до последнего остаётся право отказаться от полёта, а проблемы с законом грозят только дебоширам, добавил эксперт.

Накануне вечером вылет чартерного рейса авиакомпании AZUR air из Новосибирска в Паттайю задержался из-за бунта нескольких человек на борту. 15 пассажиров отказались от полёта, некоторые из них утверждали, что самолёт неисправен, поскольку его долго не могли завести. После этого некоторые туристы стали покидать самолёт. НГС следил за событиями в режиме онлайн.

В AZUR air сообщили, что не будут возвращать деньги пассажирам, которые отказались лететь. По данным авиакомпании, во время подготовки к полёту специалисты обнаружили незначительную техническую неисправность силовой установки, но через 40 минут самолёт был полностью исправен и готов к выполнению рейса. В итоге самолёт с 222 пассажирами благополучно добрался до аэропорта Паттайи.

По теме

ТЕКСТ

Михаил Руднев

ТЕГИ

бунт в самолетеправила авиакомпаний

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (43)

С левого берега
18 июн 2019 в 15:10

Как они его завели, с толкача?)
А если серьезно то да никто не хочет убить пассажиров,но все хотят заработать денег, любыми путями. И если автобус сломался то можно выйти и сесть в другой, то на высоте 10км так не получится.
Я понимаю людей которые передумали лететь и считаю что авиакомпания должна вернуть деньги за билеты в полном объеме.

Megaupload
18 июн 2019 в 15:10

Глупый дебош устроили. Я 5 раз летал азуром с любовницами, всё было хорошо. И если бы я оказался на вчерашнем рейсе, то полетел бы без проблем. Кстати, я лечу азуром в Турцию с любовницей 4 июля в Даламан. Всё будет хорошо.

Фото пользователя
Директор Завода (Ржака)
18 июн 2019 в 15:16

Ну и флаг в руки этим 15 пассажирам. Отдохнут на обском море. Там все есть: прокат велосипеда, прокат самоката, ролики, тир, дартс, домино, шашлык, баня, сауна,