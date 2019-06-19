Лето отменили: в Новосибирск придёт новая волна дождей

«Мы полагаем, что всё-таки в основном будет над нами циклоническая циркуляция, то есть область низкого атмосферного давления, поэтому факторы, которые вызывают развитие кучево-дождевой облачности. Ну а за счёт высокой облачности у нас и прогрев нижних слоёв [воздуха] тоже небольшой», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики рассказали о том, что в ближайшие трое суток в Новосибирске и области сохранится облачная и преимущественно дождливая погода.

Согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, сегодня днём в Новосибирске ожидается +20…+22 градуса, в отдельных районах пройдёт небольшой дождь. В целом по области синоптики также прогнозируют местами небольшие осадки и грозы, а температура будет не выше +18…+23 градусов.



При этом в последующие двое суток, 20 и 21 июня, из-за потока воздушных масс с юго-запада в Новосибирской области станет теплее, передал Ренад Ягудин.



«20 [июня] мы ждём, например, +20…+25 [градусов], 21-го числа — +22…+27 в дневное время. Но тем не менее всё-таки отдельные грозовые дожди с порывистыми ветрами такого шквалистого типа всё же вероятны. В утренние часы могут быть туманы за счёт высокой влажности в нижних слоях и ослабления ветра. Ночные температуры где-то от +7 до +14 градусов», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра.



В Новосибирске, согласно прогнозу на сайте Западно-Сибирского УГМС, 20 июня ночью ожидается +10…+12 градусов, днём +21…+23. Местами пройдёт небольшой дождь, днём он может сочетаться с грозой.

