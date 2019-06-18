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Город

Бару в центре Новосибирска запретили торговать крепким алкоголем из-за внимательного посетителя

По чеку он заметил, что у заведения нет лицензии

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Общественник заявил, что в баре нелегально торгуют крепким алкоголем

Фото: предоставил Евгений Митрофанов

Общественник Евгений Митрофанов заявил, что в центре Новосибирска, неподалёку от театра Глобус, нелегально торгуют крепким алкоголем. Он попросил мэрию расторгнуть договор аренды, а в заведении сообщили, что уже убрали алкоголь из продажи.

Как сообщил корреспонденту НГС Евгений Митрофанов, он обратил внимание, что в Sasha lounge bar на Каменской, 1А торгуют алкоголем без лицензии, когда зашёл туда перекусить. 

«Мне стало интересно, когда они чек пробивают, там есть определённые требования к чеку, когда они пробивают алкоголь. И чек не был оформлен, как надо. Я открыл карту Росалкогольрегулирования и там видны все лицензии. У заведения лицензии не было. Я обратился в Минпромторг, который подтвердил, что реализация крепкого алкоголя происходит без лицензии. И, соответственно, я запросил у мэрии расторжения договора аренды», — объяснил он.

После этого общественник обратился в мэрию с просьбой расторгнуть договор аренды из-за нарушений федерального законодательства. В доказательство своих слов Евгений Митрофанов предоставил редакции НГС копии ответов от мэрии и Минпромторга. 

Как объяснил корреспонденту НГС администратор Sasha lounge bar, заведение уже исключило алкоголь из продажи до тех пор, пока не получит лицензию.

«Будут меры предприниматься. По поводу этого: крепкого алкоголя у нас нет, и будет только с появлением лицензии. Она уже в процессе. Примерно месяц-полтора», — сообщили в заведении.

Ранее Евгений Митрофанов обнаружил нелегальный рынок, который открыла одна из помощниц депутата Заксобрания Алексея Андреева. Сама помощница заявила, что это не рынок.

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КОММЕНТАРИИ (22)

Привет Андрей)
18 июн 2019 в 14:18

Ну и кто ты после этого Евгений Митрофанов? Как тебя назвать, сущность твою стукаческую? Павлик Морозов?

Мэр города Новосибирска
18 июн 2019 в 14:16

Молодец! Радует, что в Новосибирске есть сознательные граждане, а не только алкоголики!

Фото пользователя
Ржака
18 июн 2019 в 14:14

Постоянно выписываю лещеков тем кто пьёт спиртные напитки в общественном месте...