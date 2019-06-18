Бару в центре Новосибирска запретили торговать крепким алкоголем из-за внимательного посетителя

Общественник Евгений Митрофанов заявил, что в центре Новосибирска, неподалёку от театра Глобус, нелегально торгуют крепким алкоголем. Он попросил мэрию расторгнуть договор аренды, а в заведении сообщили, что уже убрали алкоголь из продажи.

Как сообщил корреспонденту НГС Евгений Митрофанов, он обратил внимание, что в Sasha lounge bar на Каменской, 1А торгуют алкоголем без лицензии, когда зашёл туда перекусить.

«Мне стало интересно, когда они чек пробивают, там есть определённые требования к чеку, когда они пробивают алкоголь. И чек не был оформлен, как надо. Я открыл карту Росалкогольрегулирования и там видны все лицензии. У заведения лицензии не было. Я обратился в Минпромторг, который подтвердил, что реализация крепкого алкоголя происходит без лицензии. И, соответственно, я запросил у мэрии расторжения договора аренды», — объяснил он.