«Лечили двое суток»: врачи спасли младенца, который сильно отравился ландышами

Врачи детской городской больницы № 1 Новосибирска выходили 6-месячного пациента, которого госпитализировали с сильным отравлением ландышами.
Младенец попал в больницу на прошлой неделе — его мать положила букет ландышей в детскую коляску, не зная, что они ядовитые. Ребёнок попробовал ландыши на вкус и сильно отравился, рассказал корреспонденту НГС заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии детской больницы № 1 на улице Вертковской Олег Кольцов.
«Тяжёлый был [пациент], мы занимались этим ребёночком, лечили его почти двое суток [в реанимации]. Он (ландыш. — Прим. ред.) вызывает нарушения прежде всего сердечной деятельности, плюс такие общие симптомы: рвота, может, понос, могут судороги быть, [зависит] от тяжести, сколько съел. Больше всего ягоды ландыша опасны, но сейчас ягод пока нет», — объяснил заведующий отделением.
По словам Олега Кольцова, дети редко попадают в больницу с отравлением ландышами, чаще — из-за вёха ядовитого (цикута), «обжигающих» растений и ядовитых ягод. Для многих детей также опасна пыльца берёзы.
Летом новосибирцы попадают в больницы со страшными волдырями после прогулки в траве — виной этому борщевик. Врачи объяснили, что реакция организма на борщевик — это не ожог, хотя внешне кожа действительно будто обожжена, и дали советы, как помочь себе после контакта с этим опасным растением.