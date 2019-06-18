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Здоровье

«Лечили двое суток»: врачи спасли младенца, который сильно отравился ландышами

Ребёнок попробовал на вкус букет ландышей, а в итоге попал в реанимацию

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Шестимесячный мальчик попробовал на вкус ландыши, которые мама положила в коляску, а в итоге оказался в реанимации

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Врачи детской городской больницы № 1 Новосибирска выходили 6-месячного пациента, которого госпитализировали с сильным отравлением ландышами.

Младенец попал в больницу на прошлой неделе — его мать положила букет ландышей в детскую коляску, не зная, что они ядовитые. Ребёнок попробовал ландыши на вкус и сильно отравился, рассказал корреспонденту НГС заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии детской больницы № 1 на улице Вертковской Олег Кольцов.

«Тяжёлый был [пациент], мы занимались этим ребёночком, лечили его почти двое суток [в реанимации]. Он (ландыш. — Прим. ред.) вызывает нарушения прежде всего сердечной деятельности, плюс такие общие симптомы: рвота, может, понос, могут судороги быть, [зависит] от тяжести, сколько съел. Больше всего ягоды ландыша опасны, но сейчас ягод пока нет», — объяснил заведующий отделением.

По словам Олега Кольцова, дети редко попадают в больницу с отравлением ландышами, чаще — из-за вёха ядовитого (цикута), «обжигающих» растений и ядовитых ягод. Для многих детей также опасна пыльца берёзы.

Летом новосибирцы попадают в больницы со страшными волдырями после прогулки в траве — виной этому борщевик. Врачи объяснили, что реакция организма на борщевик — это не ожог, хотя внешне кожа действительно будто обожжена, и дали советы, как помочь себе после контакта с этим опасным растением. 

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Мария Морсина

ТЕГИ

ландышиотравлениедетская реанимация

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КОММЕНТАРИИ (36)

Леныч
18 июн 2019 в 13:18

Как вообще можно не знать, что ландыши ядовиты? Да еще и пихать их ребенку??? Эта мамаша вообще что ли школу прогуливала в свое время, даже начальные классы? Нам еще в первом или втором классе на уроке природоведения рассказывала учитель о ядовитых растениях, в учебнике был об этом небольшой раздел.

Vera1984
18 июн 2019 в 13:39

Интересно, местным обывателям знакомо, хотя бы отчасти, такое понятие, как сочувствие? Я ни в коей мере не оправдываю мать, но не думаю, что она это сделала по какому-то злому умыслу. И наверняка испугалась за своего ребенка.

С той стороны
18 июн 2019 в 13:11

знавал я одну такую ЯЖЕмать ...у неё дочь аллергенная , особенно на цветения всякие весной , а она ее голой попой в ванну с травами , типа в инете вычитала , так надА. Потом ребенок так же в больницу уехал , слава Богу обошлось .