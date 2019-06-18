«Лечили двое суток»: врачи спасли младенца, который сильно отравился ландышами

Врачи детской городской больницы № 1 Новосибирска выходили 6-месячного пациента, которого госпитализировали с сильным отравлением ландышами.



Младенец попал в больницу на прошлой неделе — его мать положила букет ландышей в детскую коляску, не зная, что они ядовитые. Ребёнок попробовал ландыши на вкус и сильно отравился, рассказал корреспонденту НГС заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии детской больницы № 1 на улице Вертковской Олег Кольцов.



«Тяжёлый был [пациент], мы занимались этим ребёночком, лечили его почти двое суток [в реанимации]. Он (ландыш. — Прим. ред.) вызывает нарушения прежде всего сердечной деятельности, плюс такие общие симптомы: рвота, может, понос, могут судороги быть, [зависит] от тяжести, сколько съел. Больше всего ягоды ландыша опасны, но сейчас ягод пока нет», — объяснил заведующий отделением.

