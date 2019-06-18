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Город

Набережную Оби продлят и украсят маяком

Городские власти одобрили укрепление правого берега реки

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В эскизах застройщик набережную благоустроил: оградил в едином стиле со старой набережной Новосибирска и обставил лавочками

Фото: apart-river.ru

Власти Новосибирска разрешили построить продолжение набережной на правом берегу Оби — ей займётся компания «Гранит», которая строит одноимённый жилой комплекс и комплекс апартаментов Apart-River. 

Разрешение на строительство подписано 13 июня и опубликовано на муниципальном портале.

В нём указано, что новая набережная появится в районе стройки на улице Добролюбова, 2/1.

Длина набережной составит 177 м, максимальная высота — 7 м, подпорную конструкцию по проекту должны сделать из системы «Террамеш» — ячеек из проволочной сетки, которые заполняют камнями. В январе 2014 года мэрия уже выдавала разрешение на строительство на этом участке набережной, но на муниципальном портале информации об этом документе нет.

Берег на участке уже укрепили и обустраивают спуск к воде

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В разрешении на строительство не указано возможное благоустройство участка. Между тем, согласно эскизам застройщика, на территории должна появиться прогулочная зона со скамейками и маяком. 

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию и застройщику с просьбой прокомментировать проект и уточнить сроки строительства.

Значительная часть подпорной конструкции уже выстроена, застройщик формирует спуск к реке и готовит площадку для благоустройства.

О том, что застройщик при строительстве жилого комплекса и апарт-комплекса планирует благоустроить прибрежную территорию, в конце прошлого года рассказала директор компании «СМСС Недвижимость» (как и «Гранит», входит в группу «СМСС») Ирина Павлова. Общедоступный променад, доступ на который застройщик не может закрыть по закону, должен пройти под смотровой площадкой, которая, вероятнее всего, войдёт в закрытую придомовую территорию новых домов. 

Свои участки набережной благоустраивают и другие застройщики: ранее речной променад открыли возле жилого дома «Марсель», а в микрорайоне «Европейский берег» запланировали каскадный парк.

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КОММЕНТАРИИ (112)

Шанс
18 июн 2019 в 15:04

Частник то спокойно заборчик поставит и не подойти будет.

Яким
18 июн 2019 в 15:05

Ждём потом закрытие этой части набережной, и частный проход только для жителей.

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ГрафДракула
18 июн 2019 в 15:01

Маяк? Для чего у нас судоходная и опасная река что-ли? Очередной слив бабла на показуху от Мэрии.