Набережную Оби продлят и украсят маяком

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6 мая 2019
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В эскизах застройщик набережную благоустроил: оградил в едином стиле со старой набережной Новосибирска и обставил лавочками
Фото: apart-river.ru
Власти Новосибирска разрешили построить продолжение набережной на правом берегу Оби — ей займётся компания «Гранит», которая строит одноимённый жилой комплекс и комплекс апартаментов Apart-River.
Разрешение на строительство подписано 13 июня и опубликовано на муниципальном портале.
В нём указано, что новая набережная появится в районе стройки на улице Добролюбова, 2/1.
Длина набережной составит 177 м, максимальная высота — 7 м, подпорную конструкцию по проекту должны сделать из системы «Террамеш» — ячеек из проволочной сетки, которые заполняют камнями. В январе 2014 года мэрия уже выдавала разрешение на строительство на этом участке набережной, но на муниципальном портале информации об этом документе нет.
В разрешении на строительство не указано возможное благоустройство участка. Между тем, согласно эскизам застройщика, на территории должна появиться прогулочная зона со скамейками и маяком.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию и застройщику с просьбой прокомментировать проект и уточнить сроки строительства.
Значительная часть подпорной конструкции уже выстроена, застройщик формирует спуск к реке и готовит площадку для благоустройства.
О том, что застройщик при строительстве жилого комплекса и апарт-комплекса планирует благоустроить прибрежную территорию, в конце прошлого года рассказала директор компании «СМСС Недвижимость» (как и «Гранит», входит в группу «СМСС») Ирина Павлова. Общедоступный променад, доступ на который застройщик не может закрыть по закону, должен пройти под смотровой площадкой, которая, вероятнее всего, войдёт в закрытую придомовую территорию новых домов.