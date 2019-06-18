Полицейских заставили возбудить уголовное дело после убийства собаки в «Матрёшкином дворе»

«Предварительно установлено, что в вечернее время 24 апреля текущего года неустановленное лицо в неустановленном месте жестоко обратилось с собакой — метисом чёрного окраса. Труп животного с признаками насильственной смерти был обнаружен в кабине лифта дома по улице Петухова », — напомнили в облпрокуратуре.

По её данным, уголовное дело о жестоком обращении с животным (п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ) следователь полиции возбудил 17 июня по требованию прокуратуры Кировского района Новосибирска.

Об этом сообщили сегодня, 18 июня, в прокуратуре Новосибирской области.

Новосибирская полиция возбудила уголовное дело о гибели собаки, которую нашли убитой в лифте одного из домов на Петухова.

По информации прокуратуры, собака умерла от удушения. Кроме того, у неё были другие травмы, которые говорят о «садистском отношении к животному».



В облпрокуратуре уточнили, что сначала дознаватель полиции отказался возбуждать уголовное дело. Но позже прокуратура оценила материалы процессуальной проверки и указала полиции на нарушения.



«После этого уголовное дело было возбуждено. <...> Cейчас проводятся необходимые следственные действия», — передали в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее жительница одного из домов в «Матрёшкином дворе» рассказывала, что на убитой собаке была удавка из поводка. Также в лифте был пакет с уже мёртвыми щенками.