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Криминал

Полицейских заставили возбудить уголовное дело после убийства собаки в «Матрёшкином дворе»

Пса задушили удавкой из поводка и бросили в лифте

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Собаку нашли в лифте одного из домов в ЖК «Матрёшкин двор» — там же был пакет с мёртвыми щенками

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Новосибирская полиция возбудила уголовное дело о гибели собаки, которую нашли убитой в лифте одного из домов на Петухова.

Об этом сообщили сегодня, 18 июня, в прокуратуре Новосибирской области.

По её данным, уголовное дело о жестоком обращении с животным (п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ) следователь полиции возбудил 17 июня по требованию прокуратуры Кировского района Новосибирска. 

«Предварительно установлено, что в вечернее время 24 апреля текущего года неустановленное лицо в неустановленном месте жестоко обратилось с собакой — метисом чёрного окраса. Труп животного с признаками насильственной смерти был обнаружен в кабине лифта дома по улице Петухова», — напомнили в облпрокуратуре.

По информации прокуратуры, собака умерла от удушения. Кроме того, у неё были другие травмы, которые говорят о «садистском отношении к животному».

В облпрокуратуре уточнили, что сначала дознаватель полиции отказался возбуждать уголовное дело. Но позже прокуратура оценила материалы процессуальной проверки и указала полиции на нарушения. 

«После этого уголовное дело было возбуждено. <...> Cейчас проводятся необходимые следственные действия», — передали в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее жительница одного из домов в «Матрёшкином дворе» рассказывала, что на убитой собаке была удавка из поводка. Также в лифте был пакет с уже мёртвыми щенками.

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ТЕГИ

жестокое обращение с животнымиуголовное дело

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КОММЕНТАРИИ (35)

акак
18 июн 2019 в 13:29

Меня лично достали как бездомные собачки так и собачки с собачатники.

Ничего против не имею собачки как таковой, как например, против птички или комара, когда они ведут себя прилично.

Но когда песик пытается ткнуться своим носом из помойки в мои выглаженные-выстиранные брюки, мне это не нравится.

Сucumber
18 июн 2019 в 13:20

Тут явно проблемы с психикой, собака это только тренировка. Возможно дознаваель не в курсе, что работа это не только возможно посиделки с коллегами на работе(знаю о чем пишу).

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Стася_Я
18 июн 2019 в 13:36

Мягких облачков тебе, пёса..... И щенкам.... Прости нас, людей, за жестокость.
Молюсь о том, чтобы поскорее настало время, когда жестокое обращение с животными станет серьезным преступлением будет караться по всей строгости закона.
Так странно. Почему-то человек решил что может распоряжаться жизнями других живых существ. Самый страшный зверь- это человек.