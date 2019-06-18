«Везде мне отказали»: новосибирский фермер пожаловался Путину на нехватку земли

Житель Новосибирской области отправил видеообращение Владимиру Путину — его вопрос про аренду земли попал в топ популярных на сайте прямой линии.

Ролик с его обращением опубликовали на сайте в разделе «Вопросы агропромышленного комплекса». В нём 25-летний житель села Верх-Тула под Новосибирском Жасурбек Мамараимов говорит о том, что не может расширить своё хозяйство, потому что не может получить новую землю.

«Я занимаюсь сельским хозяйством. У меня на данный момент 21 голова крупного рогатого скота, 30 мелкого рогатого скота и лошадь с жеребёнком. Я женат, у меня есть ребёнок. Чтобы заниматься в этом направлении в дальнейшем мне нужна земля в аренду или в собственность. Чтобы не прыгать по головам, я обращался, начиная с нашей сельской до областной [администрации], но никто мне не помогает. Хотелось бы, чтобы вы мне помогли с этим вопросом», — говорит на видео фермер.

