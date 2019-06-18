«Везде мне отказали»: новосибирский фермер пожаловался Путину на нехватку земли

Житель Новосибирской области отправил видеообращение Владимиру Путину — его вопрос про аренду земли попал в топ популярных на сайте прямой линии.
Ролик с его обращением опубликовали на сайте в разделе «Вопросы агропромышленного комплекса». В нём 25-летний житель села Верх-Тула под Новосибирском Жасурбек Мамараимов говорит о том, что не может расширить своё хозяйство, потому что не может получить новую землю.
«Я занимаюсь сельским хозяйством. У меня на данный момент 21 голова крупного рогатого скота, 30 мелкого рогатого скота и лошадь с жеребёнком. Я женат, у меня есть ребёнок. Чтобы заниматься в этом направлении в дальнейшем мне нужна земля в аренду или в собственность. Чтобы не прыгать по головам, я обращался, начиная с нашей сельской до областной [администрации], но никто мне не помогает. Хотелось бы, чтобы вы мне помогли с этим вопросом», — говорит на видео фермер.
Корреспонденту НГС Жасурбек Мамараимов рассказал, что пытается увеличить площади для скота уже четыре года. «У меня коровы, быки, бараны... Всё это дело я держу у себя дома, получается, в сарае. И хотел взять землю в аренду и построить сарай, чтобы подальше от людей, чтобы запаха не было. Открыл ИП, чтобы нормально работать, а мне отказали везде. Обращался в сельсовет, совхоз наш, главе Новосибирского района нашего, в департамент имущественных отношений — везде мне отказали, закрыл ИП, чтобы просто так деньги не платить», — объяснил он и добавил, что торгует молоком и мясом, чтобы содержать семью.
Почему отказали? Типа это пригород, тут нельзя, всякие свои отговорки. Но здесь есть земли, где пасти, где заниматься сельским хозяйством
Новосибирский фермер Жасурбек Мамараимов
Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр областного правительства с просьбой прокомментировать обращение фермера.
Ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня в 16:00 по новосибирскому времени в прямом эфире федеральных телеканалов и радиостанций. Президент ответит на вопросы, которые ему оставили на сайте прямой линии, официальных площадках в соцсетях, а также тем, у кого получится дозвониться в эфир.