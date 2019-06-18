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Криминал

Полиция нашла поджигателя машин по пробке от канистры

На месте пожара были следы и отпечатки пальцев

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Ущерб от поджога оценили в 1 миллион 100 тысяч рублей 

Фото: читатель НГС

Новосибирские полицейские нашли предполагаемого поджигателя машин на улице Гаранина.

«В ночь на 17 июня в полицию Новосибирска поступило сообщение о возгорании автомобилей Mitsubishi Colt, Toyota Camry и Suzuki Grand Vitara, припаркованных во дворе жилого дома по улице Гаранина. Следственно-оперативной группой на месте происшествия была обнаружена и изъята пробка от канистры с бензином, а также следы обуви и отпечатки пальцев рук предполагаемого преступника», — сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Через несколько часов после происшествия полиция задержала 24-летнего подозреваемого, которого прежде судили за кражу. Он вышел на свободу в прошлом году. 

«Сейчас мужчина находится под стражей и дает показания по факту совершенных преступлений. Предварительно установлено, что он облил иномарки бензином, после чего поджег их и скрылся с места преступления», — передают в областном управлении МВД.

Ущерб от пожара оценили в 1 миллион 100 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают мотивы подозреваемого. Ведомство возбудило дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Автомобили во дворе на Гаранина загорелись вчера в три часа ночи.

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ТЕГИ

поджог автополиция

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КОММЕНТАРИИ (33)

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Ржака
18 июн 2019 в 12:47

Не беда... Поджог хлам не жалко...

Старик
18 июн 2019 в 12:59

Авто нужно ставить на стоянках и в гаражах, а не под окном. Когда выветрится это село из голов. Ах да, о чем я

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‪‬‬‬‬
18 июн 2019 в 12:42

надеюсь теперь упрячут его за решётку на всю оставшуюся жизнь..