Полиция нашла поджигателя машин по пробке от канистры

«В ночь на 17 июня в полицию Новосибирска поступило сообщение о возгорании автомобилей Mitsubishi Colt, Toyota Camry и Suzuki Grand Vitara, припаркованных во дворе жилого дома по улице Гаранина. Следственно-оперативной группой на месте происшествия была обнаружена и изъята пробка от канистры с бензином, а также следы обуви и отпечатки пальцев рук предполагаемого преступника», — сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Через несколько часов после происшествия полиция задержала 24-летнего подозреваемого, которого прежде судили за кражу. Он вышел на свободу в прошлом году.

«Сейчас мужчина находится под стражей и дает показания по факту совершенных преступлений. Предварительно установлено, что он облил иномарки бензином, после чего поджег их и скрылся с места преступления», — передают в областном управлении МВД.

Ущерб от пожара оценили в 1 миллион 100 тысяч рублей.



Полицейские устанавливают мотивы подозреваемого. Ведомство возбудило дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).